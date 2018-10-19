ФОТО. Лошади, любовь и сказочный лес: три тропы в древней долине реки Абавы

Составляете планы на выходные? Tūrismagids предлагает отправиться в древнюю долину реки Абава, где находятся три интересные природные тропы, на которых можно насладиться всеми цветами осени.

"Лошадиная тропа" (3 километра) и "Тропа любви" (1 километр) начинаются возле комплекса активного отдыха Zviedru cepure, где можно бесплатно припарковать машину. "Лошадиная тропа" ведет в Сабиле — по дороге, которой пользовались еще в те времена, когда на дальние расстояния перемещались на лошадях.

Дорога ведет вдоль излюбленного места отдыха жителей Сабиле — "Сабильского Египта", где когда-то был луг, а теперь растут красивые сосны. В этом месте выходящая весной из берегов Абава, как египетский Нил, оставляет толстый слой ила.

"Тропа любви" ведет в противоположном направлении и является в своем роде "горной". Она проложена через лес с красивыми мостиками и ручейками. Когда вы подниметесь по лестнице на холм, вашему взгляду откроется прекрасный вид на долину Абавы. Благодаря живописному ландшафту это место называют "Курземской Швейцарией".

Обе тропы — односторонние, поэтому рассчитывайте, что такое же расстояние вам придется пройти и в обратном направлении. В комплексе отдыха работает кафе. Любители активных развлечений могут покататься на лошадях или скатиться по родельной трассе.

Примерно в шести километрах от Zviedru cepure расположено придорожное кафе Plostkrogs, рядом с которым находится "Сказочный лес" с деревянными скульптурами и кольцевой природной тропой длиной около 1,5 км. Это место особенно нравится детям.

Если прогулки по этим тропам вам показалось мало, то здесь мы рассказывали и о других тропах, а также о городах и поместьях в долине Абавы.

А здесь мы писали о том, что посмотреть в Кандаве и ее окрестностях.

В начале 2019 года Курземский регион планирования издаст путеводитель, в который будет включено более 50 природных троп Курземе и севера Литвы, с подробной информацией о всех объектах.