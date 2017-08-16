ФОТО. Лучший вид на этот город. Как выглядит вечерняя Рига с воздушного шара

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

"Летели на воздушном шаре LMT. Пилот — Гиртс Вилкс. Для него это был первый полет над Ригой.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

С мая ждали подходящих погодных условий, чтобы совпали направление и сила ветра и прочее. Вылетели с луга рядом со зданием LMT. В корзине были вчетвером. Планируемое направление — на Румбулу, однако в реальности полетели через Даугаву на Рамаву.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Летели около часа, а приземлились на небольшом лугу между частными домами.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Происходящее, конечно, вызвало большой интерес — на место посадки сбежались и съехались местные жители с детьми", — рассказал фотограф. По его словам, высоту полета воздушного шара можно регулировать, а вот направление — нет. Только если повезет и на другой высоте направление воздушного потока окажется иным.

В фотоальбоме — о том, как это все выглядело!