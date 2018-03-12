ФОТО. Маршрут на каникулы: поместье Дунтес — в гостях у барона Мюнхгаузена

Начиная с сегодняшнего дня, в школах Латвии начались весенние каникулы и один из вариантов, куда отправиться с ребенком отлично провести время – поместье Дунтес, больше известное как музей барона Мюнхгаузена. Здесь есть что посмотреть и чем заняться и взрослым, и детям — в музее можно не только ознакомиться с историей и услышать разные рассказы, но и увидеть коллекцию пивных бокалов из разных стран, нарядиться в средневековую одежду и сфотографироваться с восковыми знаменитостями, пишет TūrismaGids.lv.

Тематика музея связана с бароном Мюнхгаузеном — немецким помещиком, который известен своими невероятными приключениями. Во всяком случае он так утверждал. Часть из них связана с Латвией. О бароне Мюнхгаузене наслышаны многие, но именно здесь, в музее, можно узнать еще больше, а еще отлично провести время семьей.

Foto: Simona Čeičiniece

В музее есть несколько экспозиций — на первом этаже расположены чучела животных и интересные факты о Мюнхгаузене — экспозиции созданы на основе его легенд и приключений. Чтобы лучше понять историю о бароне Мюнхгаузене, в музее можно посмотреть о нем мультфильм. На втором этаже находится экспозиция восковых фигур известных латвийских людей, например, баскетболистки Ульяны Семеновой, маэстро Раймонда Паулса и других. Также здесь можно увидеть коллекцию пивных бокалов из разных стран мира.

Foto: Simona Čeičiniece

В музее выставляются и предметы искусства — в 2017 году здесь открылась студия художника Эдгара Винтера. В музее сообщили, что оба помещения, где представлены работы художника, сделаны по подобию его дома, воссоздан даже орнамент на стенах. На сайте написано, что "для посещения студии Эдгара Винтера необходима предварительная запись по телефону: +371 64065633, + 371 26576056".

Foto: Simona Čeičiniece

В поместье Дунтес и вправду царит славная атмосфера. Чем дольше здесь находишься, тем сильнее впечатление, что приехал в гости к Мюнхгаузену.

Foto: Simona Čeičiniece

Интересно побывать не только в самом музее, но и в его окрестностях — посмотреть на "Толстый дуб Мюнхгаузена", прогуляться по лесной тропе, которую зимой закрывают по соображениям безопасности, но весной и летом это очень приятный маршрут, который ведет к самому морю.

Foto: Simona Čeičiniece

Рядом с музеем находится корабль-аттракцион, а пройдя немного дальше, примерно на километр, можно увидеть огромную пивную кружку Мюнхгаузена. Подробнее — читайте на сайте музея.

Foto: Simona Čeičiniece

Сам музей раньше находился в другом месте. Изначально в 1991 году в краеведческом музее Лимбажского района открылась выставка "Возвращение Мюнхгаузена". Через 10 лет в 2001 году здание музея сгорело, однако экспозицию и документы удалось спасти. И вот уже больше 10 лет музей находится в поместье Дунтес.

Подробная информация о времени работы и билетах — здесь.

Закончив с музеем, можно добраться до моря, которое находится совсем близко. Зимой лесная тропа закрыта, но в паре километров от нее находится кемпинг и гостевой дом "Vidlauči", к которому можно удобно подъехать на автомобиле.

Foto: Simona Čeičiniece

Выйдя на пляж, вы увидите большой валун — Большой Лаучский камень, который внесен в Государственный список памятников природы. Зимой на берегу моря образуются необычные наплывы из битого льда, которые быстро тают с приходом весны. Недалеко от этого места находится скала Вецземью на пляже, усеянном круглыми, обточенными водой камнями.

Foto: Simona Čeičiniece

Если поместье Дунтес— не единственный пункт в ваших планах, то загляните в поместье Лиепупес, где можно заночевать и очень вкусно поужинать.