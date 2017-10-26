ФОТО. Марсиане? Шутники? Природа? В чем смысл этих необычных каналов у озера Энгурес

Каналы у озера Энгурес в Мерсрагсе с земли выглядят вполне невинно, но стоит подняться повыше — как это сделал фотограф Андрис Йермутс — и вид открывается совсем другой. Трудно поверить, что у этих каналов природное происхождение, но и на искусственные они похожи мало — в чем смысл такого причудливого рисунка?

Они причудливо изломаны и даже образуют островки. Кому или чему понадобилось так творить?

Ответ прост — систему каналов у озера еще в 2015 году у озера Энгурес устроили специалисты Латвийского Фонда природы. И сделали это не для красоты, а чтобы создать для птиц подходящие им условия гнездования. Чтобы каналы не выглядели совсем уж искусственно, решено было сделать их изломанными.

Foto: Andris Jermuts

Каналы открыты для любителей поплавать на лодках весь год кроме периода с 1 марта по третью субботу июня. Эта территория входит в зону Природного парка озера Энгурес, так что жечь костры, охотится и ловить рыбу там нельзя круглый год.

Рядом — красивая природная тропа, открытая с 15 апреля по 31 октября. В парке помимо нее есть еще две тропки, но они дальше от каналов.

Foto: Andris Jermuts

Парк был создан в 1998 году и в него входит не только озеро, но и побережье Рижского залива от Мерсрагса до Энгуре, а также леса между морем и озером. На территории парка живут представители 187 разных видов птиц!

Больше информации — на официальном сайте.