ФОТО. Марсиане? Шутники? Природа? В чем смысл этих необычных каналов у озера Энгурес

Они причудливо изломаны и даже образуют островки. Кому или чему понадобилось так творить?
Ответ прост — систему каналов у озера еще в 2015 году у озера Энгурес устроили специалисты Латвийского Фонда природы. И сделали это не для красоты, а чтобы создать для птиц подходящие им условия гнездования. Чтобы каналы не выглядели совсем уж искусственно, решено было сделать их изломанными.
Каналы открыты для любителей поплавать на лодках весь год кроме периода с 1 марта по третью субботу июня. Эта территория входит в зону Природного парка озера Энгурес, так что жечь костры, охотится и ловить рыбу там нельзя круглый год.
Рядом — красивая природная тропа, открытая с 15 апреля по 31 октября. В парке помимо нее есть еще две тропки, но они дальше от каналов.
Парк был создан в 1998 году и в него входит не только озеро, но и побережье Рижского залива от Мерсрагса до Энгуре, а также леса между морем и озером. На территории парка живут представители 187 разных видов птиц!
Больше информации — на официальном сайте.