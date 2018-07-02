ФОТО. Мимо скал, пещер и мостиков: прогулочная тропа в самом сердце Лигатне

Лигатне — одно из всеми любимых мест, куда недолго ехать и где всегда есть что посмотреть. Природные красоты, многоярусные холмы, зеленый лес и свежий воздух — что еще нужно, чтобы развеяться и размяться? Delfi Tūrismagids рассказывает об отличном маршруте, который порадует и тело, и душу.

Скалистое Лигатне можно обойти тысячей маршрутов, но в этот раз мы решили начать со скалы Анфабрика (Handfabrika) высотой в 16 метров. Свое название скала получила из-за первых, построенных на ней зданий Лигатненской бумажной фабрики — здесь в 19-м веке работала Handfabrika (фабрика ручного труда, мануфактура).

Фабрика была оснащена и собственной системой шлюзов и каналов для подачи воды, необходимой для производства. Сейчас в шлюзах устроен рыбный путь и осенью здесь можно увидеть удивительное зрелище — прыгающих лососей, идущих на нерест.

Foto: DELFI

Шагая дальше по ухоженным мосткам, можно подняться наверх на скалу, увидеть "спальный район" летучих мышей, полюбоваться песчаниковыми обнажениями и насладиться пышной зеленью вокруг.

Foto: DELFI

Вскоре мы оказываемся на платформе, с которой открывается вид сверху на обновленные мостики "Эйжен" и "Вильгельмина". Кстати, в 19-м веке через речку Лигатне и фабричные каналы были построены бесчисленные мостики, большинство которых называли человеческими именами, преимущественно в честь людей из рода Менцендорфов, на чьи средства был построен поселок для работников фабрики.

Foto: DELFI

Двигаясь дальше, перед нами открывается визитная карточка Лигатне — пруд с лебедями и скала Лустузис. Песчаниковая скала получила свое название из-за излюбленного места на вершине, где местные жители собирались вместе, чтобы повеселиться и послушать духовой оркестр. Кстати, в самой скале уже с 18-го века местные жители хранили зимой съестные припасы — здесь "природный погреб" разделен на целых два этажа.

Foto: DELFI

Сейчас по удобным мосткам можно взойти на вершину скалы, где раньше играли музыканты и увидеть центр города с комфортной платформы.

Foto: DELFI

Мы преодолели лестницу быстрым шагом за 40 минут, но на свежем воздухе и в прекрасную погоду торопиться нет смысла — лучше насладиться чистым воздухом и пением птиц.