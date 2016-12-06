С 3 декабря до 5 января в центре моды и развлечений Riga Plaza можно посетить выставку "Город, в котором живут снеговики из печенья". Выставка была создана благодаря сотрудничеству мастера кулинарии и художницы. Всего было создано около 90 снеговиков, и разместили их в городе, где есть и главная елка города, и кафе, и жилые дома и даже городская дума.

Город, в котором живут снеговики из печенья пипаркукас, заставляет задуматься – чтобы было, если бы у снеговиков был свой собственный город? Как бы выглядела их главная улица и самые важные места города – магазины, кафе, парикмахерские и городская дума. Выставка дополнена световыми эффектами, которые особенно оживляют город в темноте.

На выставке представлено более 90 снеговиков, которые были изготовлены как из теста для пипаркукас, так и из различных материалов для рукоделия.

Снеговиков можно будет найти не только в их городе, но и за его пределами.

Чтобы приготовить какой-нибудь сюрприз для членов семьи, вплоть до самого Рождества каждую субботу и воскресенье детей приглашают посетить творческую мастерскую, расположившеюся на первом этаже рядом с выставкой (около Costa Coffee). Детям будут помогать гномики творческой мастерской, которые научат создавать различные рождественские сувениры и украшения.

Творческая мастерская будет работать по выходным с 12:00 до 17:00. Особенным днем для творческой мастерской станет 11 декабря. В этот день с 13:00 до 15:00 дети вместе с создательницами выставки будут делать таких же снеговиков, которые будут представлены на выставке.

"В этом году начало зимы удивило нас снегом. Мы еще не успели слепить настоящего снеговика с детьми, но в Riga Plaza их уже очень много – в стенах торгового центра создана добрая сказка не только для детей, но и для взрослых. Очень надеемся, что эта выставка подарит каждому посетителю хоть чуточку праздничного настроения, света и тепла", - рассказывает руководитель по маркетингу Riga Plaza Урзула Спицкус.