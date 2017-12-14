ФОТО: На Рождество Кулдига стала сказкой гномов

Кулдига в этом году украшена импровизированными домиками гномов, которые позволяют отправиться по их следам на поиски рождественских ёлочек. Автор игрушек — заместитель руководителя стройуправы Кулдиги Инесе Сулоева.

Праздничные ели в Кулдиге установлены на Ратушной и Городской площадях. Главную ёлочку, которая стоит на Ратушной площади, городу подарило хозяйство Nornieku. Ель на городской площади была срублена в лесу, принадлежащему самоуправлению.

Foto: Ieva Benfelde

Город украшен не только гномами, но именно гномы — новинка этого года. Их путь начинается на Городской площади, где построен необычный поселок гномов. Чтобы достойно отпраздновать Рождество, гномам не хватает ёлочек — придется пойти и поискать! Путь гномов проходит по улице Лиепаяс, а заканчивается на Ратушной площади. Найти все дома гномов можно с помощью специальной карты.