ФОТО. Необычная тропа сквозь тростник на озере Каниерис

Delfi Turgid
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ФОТО. Необычная тропа сквозь тростник на озере Каниерис
Foto: Sanita Muceniece

Тропа на Канерском озере хоть и не самая длинная, но точно одна из самых необычных в Латвии, пишет DELFI Tūrismagids.

Тропа примечательна тем, что одна ее часть находится на понтонах в воде, и немного колышется на ветру вместе с окружающим ее тростником. Тропу проложили в 2013 году, и она ведет сквозь густые заросли тростника, через которые ничего не видно, и от этого возникают весьма необычные ощущения.

В другом конце тропы, на полуострове Риексту вдающемся в озеро, находится деревянная вышка, построенная для наблюдения за птицами. Отсюда можно увидеть просторы озера и окрестностей, и если повезет, то некоторые из двухсот замеченных здесь пород водоплавающих птиц.

ФОТО. Необычная тропа сквозь тростник на озере Каниерис
Foto: Sanita Muceniece

Тропа начинается от смотровой вышки и ведет сквозь тростниковые джунгли на Андерсалу. Благоустроенная тропа заканчивается примерно через 600 метров и если у вас нет желания дальше идти по грязи, то лучше вернуться по этой же тропе назад — дальше пройти не так уж и легко.

Source info

Delfi Turgid

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