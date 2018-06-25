ФОТО. Необычная тропа сквозь тростник на озере Каниерис

Тропа на Канерском озере хоть и не самая длинная, но точно одна из самых необычных в Латвии, пишет DELFI Tūrismagids.

Тропа примечательна тем, что одна ее часть находится на понтонах в воде, и немного колышется на ветру вместе с окружающим ее тростником. Тропу проложили в 2013 году, и она ведет сквозь густые заросли тростника, через которые ничего не видно, и от этого возникают весьма необычные ощущения.

В другом конце тропы, на полуострове Риексту вдающемся в озеро, находится деревянная вышка, построенная для наблюдения за птицами. Отсюда можно увидеть просторы озера и окрестностей, и если повезет, то некоторые из двухсот замеченных здесь пород водоплавающих птиц.

Foto: Sanita Muceniece

Тропа начинается от смотровой вышки и ведет сквозь тростниковые джунгли на Андерсалу. Благоустроенная тропа заканчивается примерно через 600 метров и если у вас нет желания дальше идти по грязи, то лучше вернуться по этой же тропе назад — дальше пройти не так уж и легко.