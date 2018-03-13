ФОТО: Обвалилась самая длинная пещера Латвии; ее растаскивают на сувениры

Самая длинная пещера Латвии — Большая пещера Даугеню — уменьшилась на внушительные 15 метров после обвала, который произошел, вероятно, еще зимой, но замеченным оказался только сейчас. Об обвале в своем "Фейбсуке" написал Андрис Гринбергс, один из представителей Латвийского центра петроглифов. По его словам, теперь длина ходов пещеры — 330 метров.

Во вторник, 13 марта, пещеру обследовали представители Управления по защите природы. По словам его представительницы Майи Рены, сейчас к пещере приковано повышенное внимание латвийцев, многие из которых пытаются унести с места обрушения "сувениры". Однако она предупреждает о том, что это опасно — движение почвы в этом месте не остановилось и возможны новые обвалы. Первоначальный обвал не унес жизни людей, но тогда у нее и не было такого количества посетителей.

Foto: Skats uz Dauģēnu alu no otra upes krasta. Foto no Dabas aizsardzības pārvaldes arhīva

По ее словам, обвал произошел не в начале марта, а, скорее всего, в январе или феврале, еще до наступления сильных морозов. Она рекомендует воздержаться от пещеры и сейчас — не только потому, что это опасно, но и потому, что в глубине до сих пор переживают зиму редкие виды летучих мышей, которых нельзя тревожить. А весной ожидается очередное затопление пещеры талыми водами Салацы.

Большая и Малая пещеры Даугеню около Мазсалацы были открыты только в 1988 году. Считается, что большая из них является самой длинной пещерой Латвии. Один ее вход расположен на уровне воды речки Салацы, второй — выше по склону.