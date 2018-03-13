ФОТО: Обвалилась самая длинная пещера Латвии; ее растаскивают на сувениры

Delfi Turgid
5 комментариев
ФОТО: Обвалилась самая длинная пещера Латвии; ее растаскивают на сувениры
Foto: Andris Grīnbergs

Самая длинная пещера Латвии — Большая пещера Даугеню — уменьшилась на внушительные 15 метров после обвала, который произошел, вероятно, еще зимой, но замеченным оказался только сейчас. Об обвале в своем "Фейбсуке" написал Андрис Гринбергс, один из представителей Латвийского центра петроглифов. По его словам, теперь длина ходов пещеры — 330 метров.

Во вторник, 13 марта, пещеру обследовали представители Управления по защите природы. По словам его представительницы Майи Рены, сейчас к пещере приковано повышенное внимание латвийцев, многие из которых пытаются унести с места обрушения "сувениры". Однако она предупреждает о том, что это опасно — движение почвы в этом месте не остановилось и возможны новые обвалы. Первоначальный обвал не унес жизни людей, но тогда у нее и не было такого количества посетителей.

ФОТО: Обвалилась самая длинная пещера Латвии; ее растаскивают на сувениры
Foto: Skats uz Dauģēnu alu no otra upes krasta. Foto no Dabas aizsardzības pārvaldes arhīva

По ее словам, обвал произошел не в начале марта, а, скорее всего, в январе или феврале, еще до наступления сильных морозов. Она рекомендует воздержаться от пещеры и сейчас — не только потому, что это опасно, но и потому, что в глубине до сих пор переживают зиму редкие виды летучих мышей, которых нельзя тревожить. А весной ожидается очередное затопление пещеры талыми водами Салацы.

Большая и Малая пещеры Даугеню около Мазсалацы были открыты только в 1988 году. Считается, что большая из них является самой длинной пещерой Латвии. Один ее вход расположен на уровне воды речки Салацы, второй — выше по склону.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Топ-10 скал и пещер в Национальном парке

Топ-10 скал и пещер в Национальном парке "Гауя", которые должен увидеть каждый

Идея для поездки на выходные: Топ-5 самых волшебных пещер Видземе

Идея для поездки на выходные: Топ-5 самых волшебных пещер Видземе

ФОТО: Тропа через Дуникское болото — одна из самых длинных и интересных в Европе

ФОТО: Тропа через Дуникское болото — одна из самых длинных и интересных в Европе

Порту vs. Лиссабон: куда поехать в первую очередь?

Порту vs. Лиссабон: куда поехать в первую очередь?

ФОТО: В Терветском природном парке затопило площадку с аттракционами

ФОТО: В Терветском природном парке затопило площадку с аттракционами

ФОТО: Обвалилась самая длинная пещера Латвии; ее растаскивают на сувениры

ФОТО: Обвалилась самая длинная пещера Латвии; ее растаскивают на сувениры (5)

По Монако за

По Монако за "минималку": Топ-8 развлечений одной из самых дорогих стран Европы

ФОТО. Маршрут на каникулы: поместье Дунтес — в гостях у барона Мюнхгаузена

ФОТО. Маршрут на каникулы: поместье Дунтес — в гостях у барона Мюнхгаузена

подробнее
ФОТО: Обвалилась самая длинная пещера Латвии; ее растаскивают на сувениры

ФОТО: Обвалилась самая длинная пещера Латвии; ее растаскивают на сувениры (5)

"На Тенерифе к нам относились как к рабам". Москвичка рассказала о своем переезде на Тенерифе (11)

ФОТО: В Терветском природном парке затопило площадку с аттракционами

ФОТО: В Терветском природном парке затопило площадку с аттракционами

По Монако за

По Монако за "минималку": Топ-8 развлечений одной из самых дорогих стран Европы

Лучшие в мире пляжи для нудистов

Лучшие в мире пляжи для нудистов (80)

подробнее