ФОТО. Один день на природе: тропа у карьера Карогу и валун Дзелзамура

Delfi Turgid
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ФОТО. Один день на природе: тропа у карьера Карогу и валун Дзелзамура
Foto: DELFI

Карьер Карогу недалеко от Алойи и Стайцеле — идеальное место, куда можно съездить на выходных. Здесь есть живописные природные тропы и чистые водоемы, огромный валун и пещеры, а также спортивная площадка и места для пикника, пишет DELFI Tūrismagids.

Найти карьер Карогу не сложно — недалеко находится база отдыха Дзелзамурс у реки Стайцеле, но туда проблематично подъехать на авто. Поэтому, если вы едете со стороны Риги, то направляйтесь в Лимбажи, а затем через Пуйкуле в Алойю. Далее держите направление в Стайцеле, но перед Стайцеле поверните направо, и меньше чем через километр вы окажетесь у карьера Карогу.

ФОТО. Один день на природе: тропа у карьера Карогу и валун Дзелзамура
Foto: DELFI

Здесь есть две остановки и на обеих есть столы для пикника, но, если вы оставите автомобиль на той, что ближе к асфальтированной дороге в Стайцеле, то нужно будет пройти еще 500 метров. Но что может быть лучше, чем размять ноги на красивой дороге после долгой поездки?

ФОТО. Один день на природе: тропа у карьера Карогу и валун Дзелзамура
Foto: DELFI

На второй остановке начинается обновленный парк Пастайгу, природная тропа к пещерам Карогу и валуну Дзелзамурсу. Здесь же есть площадка для пляжного волейбола, место для купания, место для пикника и для костра.

Следуйте указателю и, пройдя по извилистой тропинке, ведущей вдоль лесистого пригорка к валуну Дзелзамурс, совсем скоро окажетесь в совершенно сказочного вида лесу, где протекает небольшая речка Карогупите — на ее берегах растут папоротники и видны следы работы бобров. Здесь так тихо, что кажется, если замереть и не издавать ни звука, можно увидеть лесных духов.

ФОТО. Один день на природе: тропа у карьера Карогу и валун Дзелзамура
Foto: DELFI

Вскоре вы увидите и сам валун, который выглядит так, словно катился с пригорка, замер и вот-вот покатится дальше. Валун огромный — ростом со взрослого человека и выглядит весьма впечатляюще. На него можно взобраться и сфотографироваться. На информационном стенде сказано, что его размеры — 3.4 метра в длину, 2.1 метра в ширину и 2.75 метра в высоту, а в обхвате чуть больше 9 метров.

ФОТО. Один день на природе: тропа у карьера Карогу и валун Дзелзамура
Foto: DELFI

Можно пройтись и по второй тропинке, которая ведет к островку.

ФОТО. Один день на природе: тропа у карьера Карогу и валун Дзелзамура
Foto: DELFI

Здесь же находятся Дзелзамурские пещеры, которые однако нам не удалось найти. Но на портале Alas.lv мы прочитали следующее: "На правом берегу Карогупите (левого притока реки Салацы) находятся несколько пещер вниз по направлению Стайцеле — Алойя. Сухая пещера Карогу с нишей с несколькими узкими входами располагается выше всех. Рядом с ней находится еще одна пещера с двумя входами. Чуть ниже расположена пещера с родником Карогу. На 50 метров ниже по реке можно увидеть лабиринт Карогу с двумя входами, которые расположены под углом 90 градусов, и своего рода окошком. У пещерного лабиринта довольно большое переднее помещение, от которого вглубь ведут узкие ходы. Еще две узкие и небольшие пещеры находятся на левом берегу Карогупите. Одна на пересечении Карогупите и оврага Грейза, а вторая — чуть выше оврага. В обеих пещерах обитают животные".

ФОТО. Один день на природе: тропа у карьера Карогу и валун Дзелзамура
Foto: DELFI

В нескольких километрах в сторону Алойи есть еще одно красивое место — озеро Унгурпилс. Здесь есть место для купания, две волейбольные площадки, смотровая вышка, благоустроенный берег озера, а сейчас еще обустраивается природная тропа.

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Delfi Turgid

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