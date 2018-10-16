ФОТО. Осенний Бирини: красиво, как в Сигулде, и люди не мешают

Если вам надоело стоять в часовых пробках вместе с половиной Риги в те самые единственные выходные, когда в Латвию приходят одновременно золотая осень и бабье лето, то может стоить открыть для себя пару других направлений, кроме Сигулды, в которой вы и так уже 10 раз были? Одно из таких мест – причем всего в 50 километрах от Риги – замок Бирини.

Бирини был построен в 1860 году возле озера Бириню и отлично вписывается в окружающий его ландшафт. Автором проекта поместья был рижский архитектор Фридрих Вильгельм Хесс, который придал замку неоготический вид.

Впрочем, сам замок – последнее место, где вы хотите быть в такую погоду как эта. И Бирини не зря находится в окружении парков. Если вы не хотите отходить от замка далеко, то пройдитесь по Ландшафтному парку, в центре которого растет гигантский Дуб любви, ветви которого украшены колокольчиками – их на него вешают молодожены, играющие в этом замке свадьбы.

Для более долгих прогулок подойдет Лесной парк – начинайте идти по направлению к старинной крипте и перед ней сверните направо. А дальше выбирайте сами: пройти ли вам по большому кругу или ограничиться прогулкой в парке Эмилии, посмотреть на островок любви и на холм Ангелов.