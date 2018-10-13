ФОТО. Осенняя классика: Сигулда в разноцветном наряде

Delfi Turgid
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ФОТО. Осенняя классика: Сигулда в разноцветном наряде
Foto: Mareks Gaļinovskis/FotoMan.lv

Когда дело доходит до любования золотой осенью, то первое место, которое приходит на ум – Сигулда. Именно сюда из года в год приезжают люди для того, чтобы насладиться красками осени. Но что такое осень в Сигулде?

Фотограф Марек Галиновскис родился и вырос в Сигулде. Не смотря на то, что мужчина уже много лет живет в Риге, он поддерживает тесную связь с родным городом. Так каков же его совет? Прежде всего, стоит полюбоваться на классическую осеннюю Сигулду, а потом садитесь на велосипеды или оставайтесь на своих двоих, но обязательно отправляйтесь искать новые, неожиданные места. Поверьте, вы откроете для себя много нового. «Вы будете поражены тем, какими красивыми и захватывающими могут быть окрестности Сигулды», - добавляет Марек.

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Delfi Turgid

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