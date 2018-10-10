ФОТО. Осенняя прогулка по великолепному Смилтене

Delfi Turgid
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ФОТО. Осенняя прогулка по великолепному Смилтене
Foto: Evija Ziemiņa

Глядя на прогноз погоды на предстоящие как минимум семь дней, начинаешь понимать, что к нам, наконец-то, пришло бабье лето! Но вместо того, чтобы, как и все, отправиться на выходных в Сигулду, фотограф Эвия Зиеминя предлагает побывать в Смилтене.

Насладиться прогулкой можно в Старом парке до променада озера Тепера. Другой вариант для прогулок – городище Цертене – взобравшись на него можно осмотреть окрестности, а также прогуляться по пешим тропам и даже устроить небольшой пикник.

ФОТО. Осенняя прогулка по великолепному Смилтене
Foto: Evija Ziemiņa

А вот и фотографии осеннего Смилтене:

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