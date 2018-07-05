ФОТО: Озеро Лубанас с высоты птичьего полета

У окрестностей озера Лубанас особенный шарм, и потому просто замечательно, что фотограф Икар Кублиньш запечатлел их — и само озеро! — с высоты птичьего полета.

Как фотограф рассказал DELFI Tūrismagids, самое большое озеро Латвии не всегда было настолько большим. Еще в 1970-х годах его площадь составляла "всего" 25 квадратных километров. Сегодня — порядка 80 кв. км. Впрочем, его безудержный рост сдерживают люди.

Foto: Ikars Kubliņš

Именно они создали комплексную систему каналов и шлюзов, которые позволили "завернуть" реки, ранее впадавшие в озеро.

Foto: Ikars Kubliņš

Озеру, судя по всему, это не особенно "нравится" — время от времени оно разливается.

Foto: Ikars Kubliņš

Точнее — разливаЛОСЬ, поскольку в 2015 году была проведена масштабная реконструкция каналов и дамб вокруг озера, которая гарантирует нахождение Лубанас в его нынешних берегах на следующие 30 лет, рассказывает фотограф.

Foto: Ikars Kubliņš

Желающие увидеть больше, чем можно разглядеть с дамб или покрытых лугами берегов, могут поискать вышки для наблюдения за птицами. Или посмотреть на фото ниже!