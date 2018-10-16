ФОТО: Озеро с островами и деревья в осенних нарядах: прогулка по парку Юмурдского поместья

Если вам хочется прогуляться в каком-то живописном месте, то отправляйтесь в сторону Юмурды. В двухсотлетнем парке вы сможете полюбоваться величественными деревьями в разноцветных нарядах и насладиться царящим там романтическим духом, пишет Tūrismagids.

Юмурдское поместье на протяжении двух столетий было собственностью рода Тизенхаузенов, а во второй половине XIX века стало владением семьи Транзе. Сейчас в этом романтическом здании и парке — комплекс отдыха.

Foto: Gints Mucenieks

Под огромными дубами вы можете устроить пикник, послушать пение птиц и полюбоваться чудесным пейзажем озера Юмурда, которое простирается на 177 га и имеет много островков, хорошо видных с берега.

Foto: Gints Mucenieks

Также можно подняться на симпатичную водонапорную башню и полюбоваться прекрасным осенним пейзажем сверху.

Foto: Gints Mucenieks

Что еще посмотреть в окрестностях Юмурды? Можно заехать на ферму Sniķeri, гордящуюся своим стадом коз, и побаловать себя козьим сыром.

Неподалеку, в Вейаве, находится один из самых высоких холмов Видземской возвышенности – Бакужский холм с тремя вершинами: Бакузис, Эглюкалны и Лактукалны.

А если вам захочется прогуляться немного подальше и посмотреть побольше, то здесь мы предлагали и другие идеи для созерцательного и активного отдыха в Эргльском крае.

В Видземе есть еще одно замечательное место для прогулок - Бирини, где и замок, и парк.

Роскошный старинный дворец с просторным парком есть и в Курземе, в Казданге.

Красивые замки и усадьбы с ландшафтными парками можно найти и в Латгалии.

А если вы настраиваетесь на подобную прогулку в Земгале, то вспомните о Бауском замке и Рундальском дворце, вокруг которых тоже очень красиво.

Прогулку по парку Юмурдского поместья запечатлел фотограф Гинт Муцениекс.