ФОТО. Палатка-"пузырь" в Булдури — возможно, самая необычная гостиница Латвии

Для того, чтобы оказаться в, вероятно, самой необычной гостинице страны, не обязательно ехать за тридевять земель — она находится в Юрмале. Строго говоря, "гостиницей" ее назвать нельзя — это просто… палатка.

"Идея проекта родилась после ознакомления со списками вроде "10 самых необычных домов планеты", — рассказывает Delfi Tūrismagids его автор Микус Герлиньш. Почему бы не устроить жилье под открытым — да не совсем открытым — небом? Сказано — сделано. Микус подал заявку в Государственное агентство занятости и получил государственную поддержку в рамках программы поддержки новых предпринимателей. План был одобрен осенью 2016 года.

Разумеется, автору идеи пришлось решать чисто технические проблемы. Палатка с прозрачным верхом поддерживается в надутом состоянии с помощью компрессора. Но он шумит, как пылесос, так что ни о каком здоровом сне рядом с ним можно было и не мечтать. Лучшим решение оказалось просто отнести его в сторону на 20 метров, а до палатки провести воздуховод.

Вторая проблема — отопление. В Латвии даже летом не каждую ночь можно провести под открытым небом, а проект задумывался как круглогодичный. Проблему Микус решил, поставив отопитель, специальные датчики и терморегулятор. Теплый воздух подавался через уже сделанный воздуховод. По словам хозяина "гостиницы", техника позволяет поддерживать в палатке +18 градусов даже если снаружи -5 градусов.

Foto: Mikus Gerliņš

Палатку-"пузырь" за время ее существования опробовали гости не только из Латвии, но и Эстонии, Литвы, Белоруссии, Германии, Бельгии и Италии. Владелец позиционирует ее как приключение на одну ночь и большинство гостей действительно остаются лишь на ночь. В конце концов, в ней нет и не будет душа (хотя туалет есть рядом). По словам владельца, в округе нет недостатка в SPA и бассейнах, так что он рекомендует гостям на утро отправиться в один из них. При этом ночь в палатке, рассчитанной на двоих человек (хотя при желании можно уместить еще и ребенка), не слишком дешева — 65-75 евро.

Как это выглядит — смотрите на фотографиях: