ФОТО. По дороге на Колку – Белая дюна у Рои

Если вы ищете красивое место для не очень длинной прогулки, то стоит поехать на Курземское побережье от Лапмежциемса до Колки. Здесь много природных троп и любопытных объектов, например, Белая дюна у Рои, пишет DELFI Tūrismagids.

Проехав сквозь спокойную и словно дремлющую Рою, вскоре вы увидите поворот направо с характерным коричневым указателем к тропе.

Foto: Andra Briekmane

Тропа начинается у информационного стенда, из которого мы узнали, что неполных 9 тысяч лет назад здесь все было покрыто льдом. После таяния льда около Рои образовались впечатляющие дюны, лагуны с речками и богатой растительностью, травянистыми болотами. Позже уровень воды опустился и образовались три пресных озера. На берегах одного из них — Пурциемского озера — в каменном веке образовались поселения. Одно из них располагалось у Белой дюны и в результате деятельности его жителей появились белые обнажения. Любопытно, что речка, протекающая вдоль подножья дюны и делающая тропу особенно прекрасной, на самом деле — искусственный канал, который был создан примерно 150 лет назад, чтобы осушить болотистое озеро Пурциема и сделать его плодородной почвой.

Foto: Andra Briekmane

Прочитав всю нужную информацию, мы двинулись по деревянным мосткам. Поскольку рельеф здесь совершенно не равнинный, мостки поднимаются то вверх, то вниз. Вокруг растет разноцветный мох, а обитающие здесь птицы (кажется, ласточки и стрижи) вьют свои гнезда.

Foto: Andra Briekmane

Большая часть мостков уже обновлена, но не дальний их конец, поэтому в дождь здесь нужно быть особенно осторожными, чтобы не поскользнуться. У подножия Белой дюны есть пара лужаек со скамеечками, где можно подкрепиться и отдохнуть с видом на высокий песчаный склон.

Foto: Andra Briekmane

Поскольку тропа имеет кольцевидную форму, то примерно через 20 минут вы вернетесь обратно к дороге.

Что еще посмотреть в округе?

Foto: Andra Briekmane

Совсем недалеко находятся Калтенские калвы (каменные нагромождения) и Калтенский каменистый берег. Мы писали о них здесь - "ФОТО. Таинственные камни в Курземе: прогулка по природной тропе в Калтене".

Foto: Andra Briekmane

А если ехать в сторону Риги, то можно посетить Энгурское озеро, где также есть несколько природных троп. Там же находятся Ридельская мельница, где можно отведать вкусных блинчиков, а по пути между Энгурским кругом и Ридели стоит памятник погибшему здесь музыканту Виктору Цою и место памяти первого министра иностранных дел Латвии и второго премьер-министра Зигфрида Анны Мейеровица.