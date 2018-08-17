ФОТО: Порт Лиепаи впервые за многие годы принял круизный лайнер

Delfi Turgid
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ФОТО: Порт Лиепаи впервые за многие годы принял круизный лайнер
Foto: Publicitātes attēli

Сегодня после многолетнего перерыва в Лиепайский порт зашел круизный лайнер — Saga Sapphira с 600 пассажирами на борту. И это только начало, уверены в городе.

Лиепая — один из шести городов Балтики, в которые во время круиза "Балтийское приключение" заходит Saga Sapphira. Свой путь 200-метровый лайнер начал из британского Дувра 7 августа этого года.

Пассажиры, сойдя на берег, отправились по четырем экскурсионным маршрутам, два из которых ведут в центр Лиепаи, один в Каросту, а еще один — в Гробиню.

Заход круизного лайнера в Лиепаю состоялся после того, как Лиепайская специальная экономическая зона вступила в Международную ассоциацию круизных линий. В городе теперь уверены, что визит круизного лайнера в Лиепаю — только начало, и скоро его примеру последуют и другие. Если не считать грузовые суда, то порт в основном принимает частные яхты. Их в этом году в Лиепайском порту побывало уже более 300.

Согласно данным Центрального статистического управления Латвии, Лиепая остается третьим по популярности среди туристов городом Латвии. Впереди лишь Рига и Юрмала.

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Delfi Turgid

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