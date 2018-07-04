ФОТО: Призрачная Латвия — заброшенная православная Галгауская церковь и старинное кладбище

У этой "лесной" заброшенной церквушки определенно есть свой шарм, хотя о том, как она выглядела в то время, когда в ней проходили службы, мы можем только догадываться.

Находится она в Галгауской волости, на юге Гулбенского края. Название, нетипичное для "немецкой" Латвии, происходит от фамилии польского пана Голговского, который до первой трети XVII века владел этими землями и жил в поместье. В 1631 году поместье перешло во владение Будбергов, а еще через 25 лет там на два с половиной века поселились бароны Менгдены.

Foto: Evija Ziemiņa

Кладбище с могилами членов рода сохранилось, а вот само поместье — нет. В отличие от православной церкви Святого Иоанна Крестителя, оно было построено из дерева и в 1920-х годах просто развалилось.

Foto: Evija Ziemiņa

Церкви повезло больше — мы хотя бы можем посмотреть на ее здание. Интерьеры и внутреннее убранство, конечно, не пережили полвека запустения — церковь заброшена с 1960-х годов. В планах краевой думы благоустроить это место, сделав его более приспособленным для временной стоянки туристов. Но реставрировать храм, который имеет статус лишь памятника местного значения, никто не будет.