ФОТО: Прогулка по парку Каздангского дворца, принадлежавшего курляндским баронам

Delfi Turgid
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ФОТО: Прогулка по парку Каздангского дворца, принадлежавшего курляндским баронам
Foto: Māris Ankevics

Планируя поездку по Латвии, нельзя забывать или недооценивать и небольшие городки и поселки. Одно из таких мест — Казданга, которую можно назвать жемчужиной Курземе. В ее сердце расположен Каздангский дворец, окруженный красивым парком с прогулочными тропами, рассказывает DELFI Tūrismagids.


Каздангский дворец с усадебным комплексом в начале XIX века воздвиг знаменитый немецкий архитектор Иоганн Георг Берлиц. Дворец долгие годы принадлежал богатым и влиятельным курляндским баронам Мантейфелям, а сейчас в нем находится Каздангский музей и экспозиция леса Бою.


После осмотра дворца стоит прогуляться по дорожкам просторного и живописного парка, в котором также расположены хозяйственные и жилые постройки. В одной части парка растут огромные старые деревья, в том числе завезенные из других стран. Здесь гнездится около 60 видов певчих птиц.

ФОТО: Прогулка по парку Каздангского дворца, принадлежавшего курляндским баронам
Foto: Māris Ankevics

Любителям коротких прогулок понравится вьющаяся по парку двухкилометровая тропа. Ориентироваться на ней просто — она размечена синими и желтыми указателями на деревьях. Тропа удобная и годится для всех. Прогулку по ней рекомендуется начать от мостика возле дворца, рядом с которым можно припарковать автомобиль.

Стоит заметить, что интересные тропы проложены не только по ближайшим окрестностям дворца, но и ведут дальше. Парк был разбит в начале XIX века и занимает около 200 гектаров, в нем более 200 видов деревьев и кустарников и 150 видов птиц. Любителям природы здесь должно понравиться.

О том, что еще посмотреть в Казданге, мы рассказывали здесь.

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Delfi Turgid

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