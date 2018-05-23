ФОТО. Прогулка вокруг озера Пурэзерс по одной из красивейших природных троп в Латвии

Озеро Пурэзерс похоже на темный глаз, окаймленный цветущим багульником, сосновым лесом и болотом, а обрамляет озеро природная тропа, одна из красивейших в Латвии, пишет DELFI Tūrismagids.

Foto: DELFI

До Пурэзерса можно легко добраться— по дороге в Алойю в местечке Пуйкуле поверните направо в сторону Урги. Через несколько километров, следуя указателям, вы окажетесь на автостоянке.

Foto: DELFI

От автостоянки до озера нужно идти по тропе, которую то и дело пересекают сосновые корни, и вдоль небольшого оврага. У автостоянки установлена карта с информацией об объекте.

Тропа не такая уж и короткая, но очень интересная и красивая — встречаются живописные старые деревья, зеркала болотных луж в раме из зеленого мха, разные породы птиц. Если не шуметь, то можно увидеть и косулю или лося.

Foto: DELFI

Возле озера оборудованы места для пикника, деревянные платформы в обоих концах озера, на которых даже есть место для костра и скамеечки. Мы советуем выбрать платформу, которая ближе у тропы, ведущей с автостоянки, поскольку вторая находилась в плачевном состоянии и не была обновлена.

Foto: DELFI

Прямо вдоль берегов Пурэзерса ведет красивая тропа. В самых мокрых местах оборудованы деревянные мостки и мостики, а в остальных местах нужно идти по усыпанному сосновыми иголками лесу. По пути открываются превосходные виды на озеро, болото и пышные заросли болотного багульника (осторожно — ядовитое растение).

Foto: DELFI

Вдоль тропы установлены информационные стенды с QR-кодами, использовав которые можно больше узнать о местной флоре и фауне. Длина тропа составляет около 3,5 км и весь путь занимает около часа.