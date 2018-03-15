ФОТО. Путешествие во времени: Как в Лиепупе поместье телохранителя шведского короля восстановили

Поместье в Лиепупе было построено в 1751 году и это одно из немногих зданий в стиле барокко, что сохранились в Видземе. TūrismaGids.lv рассказывает об истории этого памятника архитектуры и его возрождении.

Посещение Лиепупского поместья лучше всего объединить с поездкой в Салацгриву, и тогда в маршрут можно включить поместье Дунтес, где проживал барон Мюнхгаузен, живописную скалу Вецземью или природную тропу, например, в Кирбижи или через болото Ниедраю-Пилкас.

История поместья

Первые хозяева дома были из рода баронов фон Мекков и менее известных фон Зенгеров. Во время Северной войны Лиепупе было разрушено, как и практически все Видземе, а наследник поместья Фридрих Вильгельм фон Мекк вернулся домой только в 1723 году. Он был телохранителем короля Швеции Карла XII и провел в русском плену 14 лет.

Время, проведенное в плену, разрушило здоровье Фридриха Вильгельма и в 1744 году он умер. Но до своей кончины он успел побывать на свадьбе свояченицы Якобины фон Дунтен и барона Иеронима Карла Фридриха фон Мюнхгаузена. После смерти Фридриха Вильгельма за поместьем следила его вдова София Августа, а после ее смерти – ее сын Георг Фридрих фон Мекк. Он оставил службу в саксонской армии и хозяйничал в поместье до конца своей жизни в 1775 году.

Foto: no Liepupes muižas arhīva

После смерти Георга Фридриха поместье унаследовал его брат Йоханн Готард, человек иного характера и интересов. Он учился в Йене и Кенигсберге, а в Риге получил признание как сведущий в делах судопроизводства. Он жил на широкую ногу и в Лиепупе часто устраивались праздники и торжества. После его смерти хозяйкой стала его вдова Элеонора Вероника, дочь рижского вице-губернатора фон Вильдемана с шестью детьми.

Foto: no Liepupes muižas arhīva

Сын Йохана Готарда Бурхард Фридрих часто беседовал в библиотеке своего отца с Гарлибом Меркелем. В своих воспоминаниях Меркель описывал своего друга Фридриха так: "Благодаря своему выдающемуся уму и знаниям, он стал настолько знаменит в Кенигсберге и Йене, что он еще пару лет после возвращения домой продолжал переписку с философом Рейнгольдом из Йены, с Краузе из Кенигсберга и даже с Кантом". Но жизнь Бурхарда внезапно оборвалась и в 1794 году он умер в возрасте 25 лет. Его сломленная горем мать умерла через пять лет и хозяином поместья стал младший сын Георг Кристоф фон Мекк, который через несколько лет объявил себя банкротом и в 1829 году поместье было продано за долги. Георг Кристоф забрал весь архив и уехал в Санкт-Петербург.

Новыми хозяевами стало семейство фон Зенгеров, три поколения которого жили в поместье до 1922 года.

Бывший владелец поместья Фридрих Зенгер занимался корабельным делом и часто бывал в Лиепупе. Но согласно проекту разделения от 3 ноября 1922 года, он мог оставить себе лишь 57.5 гектаров земли бывшего поместья Овербек, а Поместье Лиепупе с 285 гектарами земли и 27 постройками были переданы государству. Через несколько лет здесь обустроили лиепупскую скотоводческую ферму, а затем и крестьянскую школу, которая работала в доме до Второй мировой войны.

Во время войны здания усадьбы не пострадали, но погибло много деревьев на территории парка и каштановой аллеи. После войны в поместье разместился советский хозяйственный центр "Лиепупе", библиотека, клуб и несколько квартир. В советское время за поместьем очень тщательно следили и поддерживали его в порядке.

После восстановления Латвийской независимости советское хозяйство стало паевым сообществом и о поместье уже не заботились так, как раньше. После ликвидации паевого сообщества одна за другой отмирали функции здания и хозяйский дом перешел во владение Лиепупской волости, которое стало искать для него применение.

Как появилось название поместья

Foto: no Liepupes muižas arhīva

"Pernigogel", "Perneyegel", "hofdenPerneyogel", "Pernygel", "Perniel", "Pernigel" — многие названия отображают ливское название: "parna" — липа, "jõug" — река. Местные жители долго называли поместье Меккским — по фамилии хозяев. Свое латышское название поместье Лиепупе получило лишь в 1921 году, хотя первоначально на его месте в 1403 году находился помещичий двор с таким же названием. Земли поместья были очень большие и нужен был как минимум один день, чтобы объехать их верхом.

Постепенное возрождение

Foto: Publicitātes foto

Долгое время поместье было заброшенным и пустовало. В 2004 году его внесли в список "100 европейских памятников культуры, находящиеся под угрозой", поскольку оно находилось на грани разрушения. В конце 2004 года поместье приобрела Эгита Лауска, и в течение 8 лет занималась реконструкцией хозяйского дома и воссозданием его интерьера. Несмотря на то, что экстерьер дома со временем изменился, общую композицию дома удалось сохранить. Лауска решила восстановить исторический фасад здания, однако сведений об интерьере поместья нет.

По словам хозяйки, в 2005 году был разработан проект с идеей реставрировать исторический памятник с привлечением Европейских фондов, но не удалось и реставрацию поместья проводили своими силами. Лишь один раз Эгита получила 2000 латов от Государственной инспекции по защите памятников культуры на обновление массивных входных дверей. Самое грустное, что в советское время за поместьем очень тщательно следили, а вот жечь, ломать и разрушать его стали только в годы независимости.

Foto: Publicitātes foto

Поместье сразу планировалось как туристический объект с небольшим количеством спальных номеров и хорошим рестораном. Во внутренней отделке кроме водопровода и электричества не использованы современные технологии. Интерьер старались воссоздать по немногим уцелевшим старинным фотографиям. В доме отреставрировали дощатые полы, привели в порядок несущие конструкции и заменили крышу.

Хозяйка поместья поделилась удивительной историей. По историческим данным, в хозяйском доме с самого начала находился камин с бело-синими изразцами, который виден на фотографии, датированной 1949 годом, но, когда Эгита впервые вошла в дом, его там не было. Невероятно, но ей удалось найти очень похожий камин, а работавший в то время каминный мастер подтвердил, что второго такого он в Балтии не видел.

Стоит упомянуть и о реставрации потолка, над которой работали Атис Цирулис и Нормундс Даболиньш, специалисты по декоративным элементам. Потолки были в столь плачевном состоянии, что их обновление казалось крайне рискованным делом — они просели, были неровными и потребовали долгой и кропотливой работы, чтобы выровнять их и создать копии недостающих фрагментов. В целом по степени аутентичности и количеству сохраненных оригинальных элементов поместье Лиепупес является одним из лучше всего сохранившихся жилых зданий в стиле барокко в Видземе и даже опережает хозяйский дом в Унгурмуйже с его удивительными рисунками на стенах. Если в поместье Унгурмуйжа художественный декор нанесен на стены и потолок из грубо отесанных досок, то в поместье Лиепупе все потолки оштукатурены и украшены декором в стиле позднего барокко, а оштукатуренные стены будут обклеены обоями. В одной из комнат в начале 20-го века на стенах были даже гобелены.

Foto: no Liepupes muižas arhīva

Все работы были завершены в 2012 году, и хозяйский одноэтажный дом с цоколем и мансардой был готов. Главный вход обозначен двухсторонней лестницей, а колонны поддерживают террасу на уровне второго этажа. В холле наверх ведет отреставрированная лестница с барочными балясинами. В поместье Лиепупес оживлена и его первоначальная атмосфера — отреставрированы массивные парадные двери, отделка фасада, старинный деревянный пол и редкая деревянная лестница. Несмотря на все разрушения и действие времени, поместье удалось восстановить и подарить ему вторую жизнь.