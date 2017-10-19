ФОТО. Развалившийся "Комбинат", или Как сейчас выглядит город-призрак Скрунда-1

Если вам вдруг захочется понять, как будет выглядеть наша планета после апокалипсиса, когда на ней не останется больше людей, то имеет смысл отправиться в небольшой военный городок Скрунда-1. В свое время городок имел статус секретного объекта (в нем располагался радарный комплекс Днестр-М) и носил кодовое название "Комбинат".

Военный городок был построен в 1960-х годах для нужд Советской армии поблизости от Скрундской РЛС. В 1994 году после заключения российско-латвийского договора о выводе российских войск с территории Латвии было решено демонтировать незаконченный локатор "Дарьял-UM", и в мае 1995 года он был взорван. Два оставшихся локатора служили еще несколько лет — их демонтаж был закончен осенью 1999 года.

Foto: Nataly Hlapkovska

Сейчас на площади в почти 45 га остались лишь 70 заброшенных зданий, в том числе и жилые дома, школа, больница, магазин, казармы для солдат, две столовые (для солдат и офицерского состава), два клуба (разделявшихся по аналогичному признаку), спортивный зал, баня и детский сад.

На входе в Скрунду выдают карту, на которой обозначено большинство ключевых строений. Их можно обойти за несколько часов. Также на листочке обозначены места, куда заходит не стоит – они могут быть в аварийном состоянии, либо использоваться для каких-то других целей.

Foto: Nataly Hlapkovska

Стоимость билета – 4 евро, кроме того нужно будет расписаться в журнале о том, что если с вами что-то случится, то вы сами во всем виноваты.

При осмотре некоторых зданий хорошо заметно, что после того, как городок покинули советские военные, он использовался Вооруженными силами Латвии в качестве тренировочной базы для отработки боевых действий в городских условиях. Так, например, для этих целей была приспособлена офицерская столовая. В будущем этот объект планируется развивать и далее, а, значит, есть шанс, что для посещения туристами бывший "Комбинат" закроют окончательно.