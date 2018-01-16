ФОТО. Развлечение — катание на коньках на озере Каниерис глядя рыбе прямо в глаза

Delfi Turgid
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ФОТО. Развлечение — катание на коньках на озере Каниерис глядя рыбе прямо в глаза
Foto: Andra Briekmane
Андра Бриекмане

Этой зимой мороз запоздал, так что на многих озерах и реках в Латвии выходить на лед просто запрещено. Но озеро Каниерис не из таких. Во всяком случае, если верить Фонду Национального парка Кемери, который на своей странице в Facebook выложил приглашение приезжать и кататься.

ФОТО. Развлечение — катание на коньках на озере Каниерис глядя рыбе прямо в глаза
Foto: Andra Briekmane

Редактор DELFI Tūrismagids на озере уже побывала. По ее словам — лед уже достаточно крепкий, а еще он прозрачный, так что можно кататься и смотреть в глубины озера. Заглядывать, так сказать, рыбе в глаза.

ФОТО. Развлечение — катание на коньках на озере Каниерис глядя рыбе прямо в глаза
Foto: Andra Briekmane

К услугам тех, кому катания на коньках мало — природная тропа вдоль озера. Когда вы в последний раз гуляли по таким тропам в холодное время года? То-то же!

Source info

Delfi Turgid

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