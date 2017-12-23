ФОТО. Рождество из топора: Топ-10 самых красивых елочек в небольших латвийских городках

Delfi Turgid
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Талси
ФОТО. Рождество из топора: Топ-10 самых красивых елочек в небольших латвийских городках
Foto: Delfi kolāža

Быть большим богатым городом и установить большую красивую рождественско-новогоднюю елочку — не удивительно. Удивительно - это когда небольшой город находит в себе силы и средства сделать по-настоящему красиво. Как эти десять латвийских городков, отобранных нами из гигантской подборки у коллег.

Между прочим, длинные выходные — прекрасный повод устроить "Тур рождественских елочек", благо выбранные нами города нечаянно выстроились в стройный маршрут. Начните с Талси, затем следуйте в Добеле через Кулдигу и Салдус. Из Добеле проезжайте Ригу насквозь в Сигулду. Оттуда — в Смилтене, а далее на юг — Цесвайне, Варакляны, Прейли. Закончится маршрут в Краславе:

ФОТО. Рождество из топора: Топ-10 самых красивых елочек в небольших латвийских городках
Foto: Publicitātes attēli

Чем хороши эти елочки и что еще мы можем про них сказать? Смотрите:

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Талси

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Delfi Turgid

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