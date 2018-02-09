ФОТО: Руины поместья Кауцминде — школы лучших хозяек независимой Латвии

Из роскошного замка Кауцминде вышло целое поколение лучших и образованных хозяек Латвии, чьи слава и рецепты сохранились до сих пор. К сожалению, из-за халатности и, что парадоксально, нехозяйственности этот прекрасный замок сейчас находится на грани разрушения, пишет Tūrisma gids.

Уже в середине XV века магистры ордена сдавали в аренду недвижимость в Кауцминде. В то время это место носило название Ibittenland. В XVII веке Кауцминде объединили с Ислице, а в последующие 150 лет к ним присоединили еще и поместья Эзерес, Дзиркалнес и Яунамуйжа. Поместье принадлежало почетным балтийско-немецким семьям — фон Шультам, фон Шепингам, а до 1920 года хозяевами были члены семьи фон Пален. Затем произошла аграрная реформа и Кауцминде, как и многие другие поместья, стал государственной собственностью.

Поместье, конюшня и амбар были построены около 1780 года в стиле раннего классицизма датским архитектором Северином Йенсеном. После этого с другой стороны комплекса были возведены служебные пристройки и скотный двор. По данным исторического портала Zudusī Latvija, с 1910 по 1912 годы произошла крупная перестройка поместья по проекту Лео Рейнира, в рамках которой здания поместья были объединены в полукруг, а между ними были сделаны проезды. Замок окружали два сада — один обычный сад авторства К. Савицкиса, разбитый в 1780 году, а второй — ландшафтный, который разбили в период с начала по середину XIX века (он включает в себя овраг с речкой Кауце).

Foto: F64

Известным замок стал после обретения Латвией независимости, когда в 1923 году его отдали под нужды Кауцминдской школы домоводства, где девочки учились рукоделию, мастерству кулинарии и столовой культуре, садоводству и даже основам земледелия.

Кауцминдский семинар по домоводству, которые в 30-е годы переименовали в Латвийский институт домоводства, в те времена был престижнейшей школой домоводства, слава которой сохранилась до сих пор, и служил синонимом умелых и образованных хозяек.

Образование было очень разносторонним — здесь обучали поварскому мастерству, навыкам официанток, устраивали чтения и лекции. Например, сюда однажды приехала одна из крупнейших латвийских философов и литераторов Зента Мауриня, которая с особым теплом вспоминает это место в своей автобиографии. В школе преподавал художник Екабс Бине, композитор Екабс Раубиньш и философ Теодорс Целмс. Стоит отметить, что учеба в школе происходила в Риге, а на лето воспитанницы приезжали в Кауцминдское поместье, расположенное в нескольких километрах от дворца Рундале. В советское время о воспитанницах Кауцминде не говорили, а в самом поместье обустроили школу, куда ходили местные дети.

Foto: DELFI Репортер

Кауцминдское поместье получило статус памятника культуры еще в конце XX века, но никаких ремонтных работ там не проводилось. Наоборот, 15 лет назад там начались работы по консервации здания, а самые ценные экспонаты нашли для себя место в Рундальском замке.

Foto: F64

"В 7 км от Рундальского замка находится Кауцминдское поместье, замок графа фон Палена. Он почти разрушился у меня на глазах. Я помню, как в свое время я его фотографировал, и внутри все было просто невероятно. Затем школу перенесли в новое здание, а уже через несколько лет после этого рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. Наверное, кто-то выпилил их. Внутрь стала попадать вода и все начало рушиться. Со стороны парка рухнул портик с колоннами, его больше нет. Мало что можно спасти, — рассказывал хозяин Рундальского замка Имантс Ланцманис в интервью изданию Arteritory в 2014 году. — Любопытно, что граф Пален приезжал сюда и даже хотел восстановить все, он зять Джанни Аньелли, влиятельнейшего бывшего председателя компании Fiat. Надо полагать, что деньги у него были, однако причиной отказа стало нечто совсем иное — он сказал, что среда здесь испорчена. Замковая аллея, которая по симметричной оси ведет прямо к замку, в советское время была застроена трехэтажными домами из силикатного кирпича, а сейчас там стоит это ужасное здание школы. К зданию невозможно подъехать, не видя всего это безобразия, и это стало решающим фактором. Причем, это не единственный пример — в Латвии таких ситуаций очень много".

Foto: F64

Обсуждались варианты создания здесь гостиницы, культурного центра с концертным залом, музеем и помещениями для семинаров. Учитывая близость комплекса к водоемам, рассматривался и вариант создания спа-центра, пансионата или реабилитационного центра. Несколько лет назад поместье было выставлено на продажу за 250 тысяч евро. Сейчас Кауцминде принадлежит компании Cvir, которая занимается оказанием юридических услуг. Под началом этого владельца был укреплен портик над входом и предприняты попытки починить крышу.