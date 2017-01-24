ФОТО: Сделанный собственными руками челн на январских водах Гауи

Опробовать холодные воды Гауи в собственноручно созданном челне — вот что в минувшие выходные удалось сделать мастеру по дереву и хозяину Парка челнов Рихарду Видзицкису.

Парк челнов — лодок, выдолбленных из цельного ствола дерева — находится в окрестностях Лигатне. Энергия и сила дерева и людей, которые с деревом работают, витает в этом месте, пишет Tūrismagids. Именно там с октября шла работа над целым стволом осины, который мало-помалу превращался в челн.

По словам мастера, Рихарда Видзицкиса, лодка делалась по древней технологии, которая позволяет из ствола сравнительно небольшого диаметра сделать лодку в два раза шире, чем исходный ствол. Лодка получается легкой, с толщиной стенок всего 17 миллиметров.

Внутри челна есть ребра жесткости, которые вставляются несколько месяцев спустя после того, как член выдолблен и стабилизировался. Ребра вставляют и дерево "тушат". Делаются они из развилок сучьев или корней. "Чтобы добиться равномерной толщины бортов, в них вставляешь штифты нужной толщины и с внешней стороны рубишь, пока до них не доберешься. Первым делом идет обработка наружной поверхности", — рассказывает мастер.

Foto: no Riharda Vidzicka privātā arhīva

Чтобы борта лодки "раскрылись", ее "коптят" над огнем. "Это самый ответственный этап, на котором определяется — получится лодка или нет. Никогда нет 100-процентной гарантии", — говорит Рихард.

По его словам, учиться пришлось у эстонцев, которые плавают на таких лодках по Национальному парку Соомаа, а также вдохновляться практиками сибиряков. А вот в Латвии, хоть в древности и делали такие же лодки, но мастерство утратили. Процесс не обошелся без жертв — первая лодка в процессе раскрывания просто сломалась. "И сейчас не все гладко, но результат есть", — радуется мастер, который не смог дождаться весны, чтобы опробовать лодку.

Foto: no Riharda Vidzicka privātā arhīva

Уверенность в том, что лодка получилась, появляется, когда она при раскрытии достигает нужной ширины. После этого челн надо несколько месяцев держать в тени, вставляя ребра, которые тоже "прожариваются". Ребра и скамейки вставляются в лодку, она смолится. Длина получившегося челна — 4,6 метра и ее с легкостью может тащить и даже нести один человек. Выдерживает лодка двоих.

В субботу Рихард отправился на Гаую, которая в этом году не замерзла. Плыли не спеша. Участок от Лигатне до Сигулды с остановками на фотографирование прошли за четыре часа.

Чем шире лодка, тем она стабильнее и легче управляется. Сначала Рихарду казалось, что лодка должна быть шире, но практика показала, что и так хорошо. "Легкая и очень быстрая", — говорит он.

Foto: no Riharda Vidzicka privātā arhīva

В парке челнов есть и другие лодки, которые меньше и тяжелее, чем эта, изготовленная из цельного ствола дерева. Ее создание — логическое продолжение достигнутого, считает мастер. В будущем он планирует сделать больше таких челнов и давать кататься всем желающим, но первую работу в чужие руки давать не будем.

Однако интересующиеся могут приехать и посмотреть на процесс создания следующего челна, который стартует совсем скоро. Уже найдена подходящая осина диаметром от 45 см и в мае закипит работа.

В Парке челнов есть и музей плотницкого дела, в котором можно узнать немало секретов мастерства. Но записываться надо заранее.