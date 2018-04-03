ФОТО. Серные источники Зушу в Моресской волости, куда раньше ездили на серные и грязевые ванны

Примерно в 70 км от Риги, под Сигулдой в Моресской волости, находятся серные источники Зушу. В большинстве своем это маленькие родники, но один из них выдает до 600 тысяч литров серной воды, пишет TūrismaGids.lv.

В Латвии много источников – и больших, и маленьких. Ключевую воду используют в пищу, а вода из некоторых родников считается целебной. Однако прежде чем отправляться на родник за водой, убедитесь в чистоте воды и в том, что она соответствует нормам качества питьевой воды.

Foto: Simona Čeičiniece

До серных источников Зушу можно легко добраться до на автомобиле — они расположены недалеко от поселка Юдажу. На дороге вы увидите указатели, ведущие к источникам, там же находится и дом Зушу, рядом с которым можно припарковать автомобиль. На территории серных источников обустроена дорожка Avotu ielejas, которая приведет вас к самим источникам. В 2014 году сообщество Četrikrasti совместно с поддержкой Европейского Сельскохозяйственного фонда благоустроило территорию для удобного доступа к источникам.

Foto: Simona Čeičiniece

К источникам ведет небольшая, красивая деревянная дорожка, и почти у каждого родника есть скамеечка и посуда, которой можно зачерпнуть воду и перелить ее в свой сосуд. Вокруг родников находится лес, здесь можно насладиться тишиной, слушать песни птиц, звуки бегущей воды. Чем ближе зеленая весна, тем живописнее здесь становится.

Foto: Simona Čeičiniece

"Местные грязи обладают целебными свойствами и в 1928 году здесь была открыта купальня с серными и грязевыми ванными, а в 1935 году был построен отдельный дом для пациентов. К сожалению, во время Второй мировой войны комплекс был разрушен. Как писали в прессе того времени, по качеству воды Зуши ничуть не уступали кемерским источникам и из Сигулды сюда курсировал специальный автобус", — сообщается на вебсайте Сигулдской области.