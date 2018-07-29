ФОТО: Скальная стена Личу – Ланьгю, которая никого не оставит равнодушным

Delfi Turgid
Оставить комментарий
ФОТО: Скальная стена Личу – Ланьгю, которая никого не оставит равнодушным
Foto: Ikars Kubliņš

Небольшой поселок Лиепа можно считать столицей скал и пещер Латвии. Так считает фотограф Икар Кублиньш, который добрался до одной из самых необычных и самых красивых скальных стен страны — Личу — Ланьгю. Помимо нее в окрестностях Лиепы есть еще немало различных природных чудес, но герои этого фоторепортажа по-настоящему особенные.

Это уникальная стена длиной в километр и высотой 30 метров. Из подножия скал Личу – Ланьгю вытекает около 20 источников, под воздействием которых образовались пещеры и ниши разной длины и размеров. Большая пещера Ланьгю, расположенная в южной части скал, является самой длинной (48 метров), и из нее вытекает сильный источник. Через 50 метров к северу от этой пещеры находится Средняя пещера Ланьгю (общая протяженность 30 метров), а еще через 50 метров к северу – Малая пещера Ланьгю (4,2 метра).

ФОТО: Скальная стена Личу – Ланьгю, которая никого не оставит равнодушным
Foto: Ikars Kubliņš

В северной части скал Личу – Ланьгю раньше находилась пещера большего размера, размытая сильным родником, передняя часть которой после обрушения потолка превратилась в своеобразное ущелье с отвесными стенами высотой 8 метров. По бокам ущелья образовалась пещера с тремя проходами. Недалеко от нее находится Верхняя пещера длиной 7 метров и очень узкая Нижняя пещера длиной 12 метров.

ФОТО: Скальная стена Личу – Ланьгю, которая никого не оставит равнодушным
Foto: Ikars Kubliņš

До подножья скал и, соответственно, пещер добраться относительно сложно, но результат усилий стоит того, чтобы их все же приложить. О том, как это сделали мы, читайте в материале "В поисках скалы Личу-Лангу, или Как мы прошли по одному из самых красивых маршрутов Латвии".

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ФОТО. Скрытая жемчужина латвийской природы: Зартапский водопад

ФОТО. Скрытая жемчужина латвийской природы: Зартапский водопад

ФОТО. Мимо скал, пещер и мостиков: прогулочная тропа в самом сердце Лигатне

ФОТО. Мимо скал, пещер и мостиков: прогулочная тропа в самом сердце Лигатне

Объехать Латгальское море: 37 километров на велосипеде вокруг озера Разнас

Объехать Латгальское море: 37 километров на велосипеде вокруг озера Разнас

Все секреты Риги!

История Гризинькалнса: вымысел о событиях 1905 года и дом, построенный для слежки за другими
ФОТО: Скальная стена Личу – Ланьгю, которая никого не оставит равнодушным

ФОТО: Скальная стена Личу – Ланьгю, которая никого не оставит равнодушным

Маршрут выходного дня. Жемчужина Курземе: как провести выходные в Кулдиге

Маршрут выходного дня. Жемчужина Курземе: как провести выходные в Кулдиге

ФОТО. Шпицберген — самое северное поселение Норвегии

ФОТО. Шпицберген — самое северное поселение Норвегии

Опрос: Каждый пятый житель Латвии путешествует без страховки

Опрос: Каждый пятый житель Латвии путешествует без страховки

Топ-10 хорватских островов с первозданной природой и манящим морем

Топ-10 хорватских островов с первозданной природой и манящим морем

подробнее
Маршрут выходного дня. Жемчужина Курземе: как провести выходные в Кулдиге

Маршрут выходного дня. Жемчужина Курземе: как провести выходные в Кулдиге

12 вещей, о которых молчат отели All Inclusive

12 вещей, о которых молчат отели All Inclusive (4)

Виды с открытки: 10 природных чудес Италии

Виды с открытки: 10 природных чудес Италии

ФОТО. Шпицберген — самое северное поселение Норвегии

ФОТО. Шпицберген — самое северное поселение Норвегии

Топ-10 хорватских островов с первозданной природой и манящим морем

Топ-10 хорватских островов с первозданной природой и манящим морем

подробнее