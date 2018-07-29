ФОТО: Скальная стена Личу – Ланьгю, которая никого не оставит равнодушным

Небольшой поселок Лиепа можно считать столицей скал и пещер Латвии. Так считает фотограф Икар Кублиньш, который добрался до одной из самых необычных и самых красивых скальных стен страны — Личу — Ланьгю. Помимо нее в окрестностях Лиепы есть еще немало различных природных чудес, но герои этого фоторепортажа по-настоящему особенные.

Это уникальная стена длиной в километр и высотой 30 метров. Из подножия скал Личу – Ланьгю вытекает около 20 источников, под воздействием которых образовались пещеры и ниши разной длины и размеров. Большая пещера Ланьгю, расположенная в южной части скал, является самой длинной (48 метров), и из нее вытекает сильный источник. Через 50 метров к северу от этой пещеры находится Средняя пещера Ланьгю (общая протяженность 30 метров), а еще через 50 метров к северу – Малая пещера Ланьгю (4,2 метра).

Foto: Ikars Kubliņš

В северной части скал Личу – Ланьгю раньше находилась пещера большего размера, размытая сильным родником, передняя часть которой после обрушения потолка превратилась в своеобразное ущелье с отвесными стенами высотой 8 метров. По бокам ущелья образовалась пещера с тремя проходами. Недалеко от нее находится Верхняя пещера длиной 7 метров и очень узкая Нижняя пещера длиной 12 метров.

Foto: Ikars Kubliņš

До подножья скал и, соответственно, пещер добраться относительно сложно, но результат усилий стоит того, чтобы их все же приложить. О том, как это сделали мы, читайте в материале "В поисках скалы Личу-Лангу, или Как мы прошли по одному из самых красивых маршрутов Латвии".