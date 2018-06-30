ФОТО. Скрытая жемчужина латвийской природы: Зартапский водопад

Delfi Turgid
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ФОТО. Скрытая жемчужина латвийской природы: Зартапский водопад
Foto: Ikars Kubliņš

Зартапский водопад действительно можно считать скрытым сокровищем латвийской природы, поскольку о нем мало кто знает. Фотограф Икарс Кублиньш поделился с DELFI Tūrismagids своими впечатлениями о посещении этого водопада.

Зартапский овраг и водопад входят в список охраняемых геологических и геоморфологических памятников природы и находятся в Дундагском краю — в Национальном парке "Слитере" на территории "Natura 2000".

ФОТО. Скрытая жемчужина латвийской природы: Зартапский водопад
Foto: Ikars Kubliņš

По словам Икарса, он был уверен, что путь до водопада будет сложным, и так оно и оказалось: "Мне пришлось переходить метровые болотистые лужи без резиновых сапог, идти по мостикам из полурассыпавшихся деревьев, делать посох из палок, взбираться на лесные холмы. На полтора часа я заблудился, потому что поверил некорректной карте на Vietas.lv, а потом еще и испугался, увидев свежие следы не то волка, не то рыси. И все это для того, чтобы в конце концов выяснить, что к водопаду ведет удобная протоптанная дорожка прямо от шоссе, стоит лишь сойти с шоссе через 400 метров позже.

ФОТО. Скрытая жемчужина латвийской природы: Зартапский водопад
Foto: Ikars Kubliņš

Но ничего страшного – зато получилось небольшое приключение. Только вот боюсь, что я на нетронутой природе наследил больше, чем мог бы, будь в интернете или на месте точные указания пути. Отмечу лишь, что к водопаду нужно идти от шоссе прямо рядом с речкой Мазирбе, рядом со стометровым столбиком с цифрой 5. Направо от него в лес уходит широкая тропа и через пару сотен метров она приведет вас прямо к водопаду.

В этом месте проявите уважение к природе — не оставляйте после себя никакого мусора, чтобы это место в его первозданном виде смогли увидеть ваши внуки и правнуки. Конечно, водопад со временем меняется, поскольку он течет с красноватой скалы из доломитового мергеля, который сам по себе довольно мягкая порода, поэтому он быстро вымывается. Сухим летом водопад мельчает, поэтому вряд ли увиденное вас впечатлит", — говорит фотограф.

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Delfi Turgid

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