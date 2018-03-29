ФОТО: Странные "узоры" озера Энгурес с высоты птичьего полета

Delfi Turgid
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ФОТО: Странные "узоры" озера Энгурес с высоты птичьего полета
Foto: Mihails Ignats

27 марта был красивый солнечный день, подходящий в том числе и для полетов. Чем и воспользовались пилот Андрей Асарс и фотограф Михаил Игнатс — при поддержке "Aero Latvija" они поднялись в воздух над озером Энгурес чтобы запечатлеть его с высоты птичьего полета.

Правы будут те, кто посчитают эти узоры рукотворными — они созданы специалистами Латвийского Фонда природы, чтобы окрестности не зарастали, а птицам было где гнездиться. Чтобы при этом все было красиво, каналы специально сделали по возможности более извилистыми.

Недалеко от них находится красивая природная тропа. Территория открыта для посещения с 15 апреля по 31 октября.

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Delfi Turgid

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