ФОТО. Таинственные камни в Курземе: прогулка по природной тропе в Калтене

Delfi Turgid
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ФОТО. Таинственные камни в Курземе: прогулка по природной тропе в Калтене
Foto: Andra Briekmane

В Калтене, глубоко в густом лесу находятся крупнейшие в Латвии скопления больших камней — калвы. Их можно осмотреть, пройдя по природной тропе — по малому (900 м) или большому (1,5 км) кругу. В обоих случаях следует заложить как минимум час времени, поскольку стоит ознакомиться и с информацией на стендах, пишет Tūrismagids.

Чтобы добраться до калв, езжайте по Талсинскому шоссе до Калтене, а затем поверните в сторону от моря. По лесной дороге нужно проехать еще примерно километр. Там есть автостоянка, от которой начинается тропа.

ФОТО. Таинственные камни в Курземе: прогулка по природной тропе в Калтене
Foto: Andra Briekmane

Идя по лесу между покрытых мхом камней, упавших деревьев, торчащих вверх могучими корнями и узких тропинок, нас не покидало ощущение, что мы попали в декорации фильма "Повелитель колец".

Калтенские или, как их еще называют — Чертовы калвы, вероятнее всего, образовались в ледниковый период. Подобные скопления камней есть и в других местах на побережье Рижского залива, но Калтенскиекалвы — крупнейшие из них, поэтому им присвоен статус охраняемого памятника природы. Однако это было сделано довольно поздно, поскольку в 60-70-е годы отсюда увезли часть камней. Изначально скопления камней в длину были примерно 900 м, а в ширину от 35 до 160 метров. До вмешательства людей скопления камней доходили 20 метров в высоту. Сейчас же, после того, как большую часть камней увезли для измельчения и использования в строительстве дорог, самая большая калва в длину составляет лишь 300 метров, а в высоту 2 метра.

ФОТО. Таинственные камни в Курземе: прогулка по природной тропе в Калтене
Foto: Andra Briekmane

Из-за того, что освободилось пространство, начали пышно расти сосны и ели. Старшее поколение помнит, когда калвы были почти голыми, почти без деревьев, а сейчас здесь вырос густой ельник со мхом.

Есть мнение, что это не первое разрушение калв. Исследователи святых мест (И. Викс) считает, что здесь могли находиться пирамиды из валунов, которые построили наши предки, но с появлением христианства, их разрушили, чтобы ослабить энергетическое и символическое влияние этого места.

Однако до конца разрушить энергию этого места так и не удалось — прогулка по этим местам помогает расслабиться и успокоиться.

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Delfi Turgid

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