ФОТО. Только 60 км от Риги: интересная природная тропа по берегу Мергупе

Delfi Turgid
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ФОТО. Только 60 км от Риги: интересная природная тропа по берегу Мергупе
Foto: DELFI

Если хочется развеяться, а далеко от столицы уезжать не хочется — можно обратить внимание на Малпилс. И на 6,5-километровую природную тропу, которая бежит по левому берегу Мергупе.

Путь по ней можно начинать с любой стороны — пройти мимо ключевых объектов все равно не выйдет. Мы решили оставить машину у моста (там есть небольшая стоянка) и начать маршрут с середины тропы.

Скучать на тропе не приходится — идешь и идешь себе по дорожкам, мостикам, ступенькам и площадкам. С последних открываются красивые виды на окрестности и речку.

ФОТО. Только 60 км от Риги: интересная природная тропа по берегу Мергупе
Foto: DELFI

В конце тропы, у дуба Ото Скулме, устроены столы со скамейками — можно дать отдых усталым ногам. А потом дойти до поместья "Мацитаймуйжа", которое само по себе — памятник.

Если остались силы, можно добраться до Малпилсского поместья, там есть и ресторан. Внимания заслуживает не только поместье, но и его окрестности. Это определенно одна из жемчужин края.

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Delfi Turgid

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