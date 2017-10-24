ФОТО: Тронутое первым в этом году морозцем большое Кемерское болото

"Воскресным утром большое Кемерское болото выглядело сюрреалистично. Первый мороз и -5 градусов сковали холодом все болото, ощущение было — как зимой, все белое. Ближе к рассвету лег и красивый туман, который дополнил и без того роскошный вид", — рассказывает фотограф Артис Вейгурс.

Foto: Artis Veigurs

Его удивило и одновременно порадовало и то, что еще до рассвета на болоте было немало людей, которые наслаждались волшебными видами.

Напомним, что большое Кемерское болото — одно из крупнейших в Латвии, его площадь составляет более 5000 га. Главная тропа болота построена из досок, ее длина — 3,4 километра. Есть два маршрута — на 1,4 и 3,4 километра. На большем также стоит наблюдательная вышка.