ФОТО. Тропа через болото Дуникас: 5 километров умиротворения и тишины

Если хочется размяться на природе и в то же время уединиться от ежедневной суеты, то отправляйтесь на тропу через болото Дуникас, пишет DELFI Tūrismagids. Пятикилометровая деревянная тропа пролегает через болото Тирспурвс в Дуникской волости. Это не кольцевая тропа, поэтому придется идти и туда, и обратно.

По тропе можно идти и с севера, и с юга. Пройдя тропу с юга, вы окажетесь в уникальной грабовой роще Лукне, которой уже 150 лет. Кстати, тропу сквозь рощу недавно обновили.

И правда — в середине тропы приходится внимательнее смотреть под ноги, поскольку кое-где доски прогнили, но тем не менее тропу можно легко пройти. К сожалению, тропа не предназначена для людей с нарушениями движения и детских колясок, поскольку она недостаточно широкая, а колеса коляски могут застрять между досок.

Foto: Alise Lūse

В обоих концах тропы есть парковки для автомобилей, скамейки для отдыха и информационные стенды. Сюда можно добраться и на междугородних автобусах, которые курсируют в Дунику. К болоту легко добраться с помощью навигатора, а вдоль дороги стоят указатели направления.

Foto: Alise Lūse

Но чем особенно это место? "Сейчас особенно хороши рассветы — пейзажи совершенно неземные. Я всем советую хотя бы раз приехать сюда до рассвета, чтобы увидеть это своими глазами. Эти виды настраивают на медитативное состояние и словно остаешься наедине с природой — в тишине, с туманом, светом и ароматами", — делится впечатлениями руководительница проекта "Природный туризм для всех" Алисе Лусе.

Foto: Alise Lūse

Сейчас ведутся работы по сбору данных о природных тропах Курземе, чтобы в следующем году выпустить путеводитель по тропам Курземе и Северной Литвы. Путеводитель будет содержать информацию о длине, маршрутах, доступности, сложности, маркировке, обустройстве троп, а также о близлежащих достопримечательностях и будет бесплатно доступен в интернете и туристическо-информационных центрах Курземе.