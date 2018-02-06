ФОТО: Тропа через Дуникское болото — одна из самых длинных и интересных в Европе

Delfi Turgid
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ФОТО: Тропа через Дуникское болото — одна из самых длинных и интересных в Европе
Foto: Kārlis Volkovskis

Вы думаете, куда отправиться на следующие выходные, если позволит погода? Один из вариантов – прогулка по одной из самых длинных в Европе тропе через живописное Дуникское болото. Пусть вас не пугает зимняя погода — тропа выстелена деревянными досками, поэтому ноги останутся сухими.

Курземе гордится не только водопадом на Венте, озером Энгуре или Яунмокским замком, но и Дуникским заповедником, в котором теперь обустроена прогулочная тропа, с которой открываются роскошные виды зимой (в снег или дождь мостки могут быть скользкими, но при неторопливой ходьбе это не мешает) и летом.

ФОТО: Тропа через Дуникское болото — одна из самых длинных и интересных в Европе
Foto: Kārlis Volkovskis

Тропа находится в Дуникской волости в Дуникском заповеднике, а 4,5-километровая тропа проложена через болото Тирспурвс. Эта болотная тропа входит в число самых длинных троп в Европе.

Фотограф Карлис Волковскис, который запечатлел магическую атмосферу болотной тропы, рассказал, что это его любимое место в Лиепайском районе: "Я никогда не откажусь от поездки на Дуникское болото. Иногда все, что нужно, — взять фотоаппарат и отправиться туда вместе с друзьями. Утро, день или ночь обязательно удастся!".

ФОТО: Тропа через Дуникское болото — одна из самых длинных и интересных в Европе
Foto: Kārlis Volkovskis

Болотная тропа позволяет увидеть все разнообразие растений, начиная с мелких сосенок, которым по нескольку сотен лет, заканчивая грабовой рощей — единственное чистое насаждение грабов в Латвии. Роще почти полтора века, и она создает впечатление, будто вы оказались в широколиственных лесах Центральной Европы.

ФОТО: Тропа через Дуникское болото — одна из самых длинных и интересных в Европе
Foto: Kārlis Volkovskis

"Я бывал здесь в разное время — рано утром, когда солнце только всходит, и ночью. Здесь спокойно в любое время, в этом я уже убедился. Я считаю, что именно покой характеризует это место от других", — рассказывает Карлис.

Если вы хотите посетить и другие болотные тропы, то в этой статье вы найдете более подробную информацию.

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Delfi Turgid

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