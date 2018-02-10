ФОТО: В Елгаве открылся Международный фестиваль ледовых скульптур

Delfi Turgid
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ФОТО: В Елгаве открылся Международный фестиваль ледовых скульптур
Foto: DELFI

В пятницу вечером, 9 февраля в Елгаве в 20-й раз открылся Международный фестиваль ледовых скульптур.

Поскольку фестиваль — юбилейный, то организаторы решили провести его с небывалым ранее размахом. Так что посетителей ждут аж целых три места проведения: Почтовый остров, бульвар Яниса Чаксте и площадь герцога Екаба. Все три находятся в шаговой доступности друг от друга, так что проблем с посещением всех трех не должно возникнуть ни у кого.

В фестивале принимают участие 30 профессиональных скульпторов из 10 разных стран: Латвии, Литвы, России, Ирландии, Португалии, Норвегии, Нидерландов, Украины, Болгарии и Китая. Всего они построили 45 разных скульптур — 30 маленьких и 15 больших (командная работа).

Дополнительно созданы специальные скульптуры для фотографирования с ними, а также построен натуральный ледяной бар.

Фестиваль продлится до 11 февраля.

Больше информации: www.festivali.jelgava.lv.

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