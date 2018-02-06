ФОТО. В Елгаве появились первые ледяные скульптуры предстоящего фестиваля

Delfi Turgid
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ФОТО. В Елгаве появились первые ледяные скульптуры предстоящего фестиваля
Foto: Edgars Griestiņš

В начале этой недели в Елгаве закипела ледяная работа — в понедельник скульпторы уже создали свои "личные" работы, которые пока поместили в холодильник. Во вторник он приступили к командной работе. И все для того, чтобы к концу недели вы могли насладиться более чем 65 ледяными работами. "Тургид" рассказывает все, что надо знать о фестивале.

Каждая индивидуальная работа — а их целых 33, по числу художников — была вырезана из глыбы льда размером 100 x 50 x 25 см и весом 120 кг. Команды мастеров трудятся над одним большим блоком (200 x 100 x 50 см) и восемью маленькими (100 x 50 x 25 см).

Параллельно идет работа над созданием крупноформатных объектов — ледяного бара, большого количества скульптур, с которыми можно фотографироваться, ледяным лабиринтом, ледяной горки для детей и прочего. Погода, к счастью, благоволит художникам.

ФОТО. В Елгаве появились первые ледяные скульптуры предстоящего фестиваля
Foto: Edgars Griestiņš

Поскольку фестиваль — юбилейный, то организаторы решили провести его с небывалым ранее размахом. Так что посетителей ждут аж целых три места проведения: Почтовый остров, бульвар Яниса Чаксте и площадь герцога Екаба. Все три находятся в шаговой (даже для маленьких детей) доступности друг от друга, так что проблем с посещением всех трех не должно возникнуть решительно ни у кого.

Правда движение и парковка в центре Елгавы в дни проведения фестиваля ограничат, а на мосту почти наверняка будет постоянная пробка. Поэтому власти города призывают использовать многочисленные стоянки не в самом центре Елгавы и даже подробно расписали, где лучше оставлять машину в зависимости от того, с какой стороны вы въезжаете в Елгаву.

ФОТО. В Елгаве появились первые ледяные скульптуры предстоящего фестиваля
Foto: Edgars Griestiņš

Для посещения места установки скульптур будут открыты 9, 10 и 11 февраля — с пятницу по воскресенье. Развлекать гостей будут также "Mesa", "Bermudu divstūris", Саманта Тина и Тадас Римгайлс (Литва), а также участники латвийского "X factors", "My Radiant You" и DJ Rudd.

Билеты будут продаваться на месте, но их уже можно купить в кассах "Biļešu Paradīze" — обычный стоит 4 евро, а семейный (2+2) — 6 евро. Елгавчанам будет дешевле при покупке непосредственно на месте, всем прочим там — дороже (например, семейный будет стоит 10 евро).

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Delfi Turgid

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