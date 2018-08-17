ФОТО. В Энгуре создали парк скульптур, посвященный… угрю!

Delfi Turgid
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ФОТО. В Энгуре создали парк скульптур, посвященный… угрю!
Foto: Andris Jermuts

В Энгуре, что на Курземском взморье, появился необычный объект для посещения — парк Зушуциема, в котором стоят скульптуры, созданные настоящими художниками. Часть из них даже подходит для активного отдыха. Фотограф Андрис Ермутс побывал там в разное время суток и сделал несколько фотографий. Красивее всего, по его словам, парк выглядит в темное время суток.


Название Энгуре происходит от ливского "angern", то есть "угорь". Поэтому не удивительно, что в крае этой рыбе уделяют повышенное внимание. Авторы объекта "Парк Зушуциема" -- Гайтис Бурвис и Велга Витора. Они создали шесть объектов, которые рассказывают про жизнь грязевого короля угря и человека на берегу моря, а также показывают путь угря в Саргассово море и обратно, в Энгуре. Угри всегда возвращаются домой!

Все угри планеты раз в год, осенью, отправляются в Саргассово море на нерест. Достигают они его в районе Нового года, а потом мальки угря проделывают обратный путь домой — туда, откуда приплыли их "родители". Угорь, кстати, находится под угрозой исчезновения, а потому охраняется законом.

Парк Зушуциема открылся недавно, 11 августа. Его создание стоило 161,5 тыс. евро из которых 135 тыс. евро выделил Европейский фонд по морским делам и рыболовству, а остальное — местное самоуправление. Как он выглядит днем и ночью — смотрите на фотографиях Андриса Ермутса!

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Delfi Turgid

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