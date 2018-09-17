ФОТО. В Hotel Jūrmala SPA обновился центр саун и бассейнов: что внутри?

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ФОТО. В Hotel Jūrmala SPA обновился центр саун и бассейнов: что внутри?
Foto: Пресс-фото, Марцис Балтскарс

6 сентября в отеле Hotel Jūrmala SPA после масштабной реконструкции открылся центр саун и бассейнов Wellness Oasis. В проект вложено почти 2 млн евро. "Тургид" рассказывает и показывает о том, что внутри нового спа-центра.

Менеджер по продажам и маркетингу Hotel Jūrmala SPA Кристина Штала-Була заявила, что Wellness Oasis работает с 2005 года. В среднем его посещают 50 000 посетителей в год.

Просторный центр расположился на двух этажах. Гости могут посетить шесть бань (две паровые сауны, соляная баня и две финских бани различной температуры, а также и детская сауна), а также отдохнуть в 4-х бассейнах с разной температурой. В центре бассейна расположен Aqua бар, где можно утолить жажду водой, свежевыжатыми соками или различными коктейлями. Кроме того, в Wellness Oasis есть каскад джакузи, массажные кабинеты, а также солярий. В Wellness Oasis появился специальный детский бассейн и сауна с низкой температурой, в которой можно смотреть мультфильмы.

Фото - Марцис Балтскарс, пресс-фото.

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rus.DELFI.lv

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