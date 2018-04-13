ФОТО: В Кулдиге весна — "вимба" снова начинает прыгать через "румбу"!

В Кулдиге начинается ежегодное весенние "шоу" — рыба рыбец (сырть) поднимается по Венте и пытается "запрыгнуть" на верхнюю часть водопада. Удается это единицам, но зрелище все равно завораживающее.

Это происходит столетиями, рыбу на самом широком в Европе водопаде (249 метров) с помощью сетей во время нереста ловили уже 300 назад. Сегодня рыбешку, которая лишь следует заложенной в нее природой "программе" таким образом ловить запрещено, а вот полюбоваться на процесс — всегда пожалуйста, Кулдига ждет туристов. В этом году особенно ждет 28 апреля, когда в городе пройдет специальный традиционный праздник, посвященный попыткам рыбы преодолеть водопад. С программой можно ознакомиться здесь.

При этом местный туристический центр напоминает, что наиболее активен рыбец в теплые и солнечные дни. А вот если погода пасмурная и холодно, то "вимба" через "румбу" прыгает крайне неохотно.

Кстати, рыба "напрыгивает" в Кулдиге на "румбу" дважды в год — не только весной, в апреле, но и осенью, в ноябре, когда вверх по Венте идут лососевые. Но об осеннем "природном шоу" мало кто знает.

В этом году в Кулдиге заново открылся "Живой музей", никуда не делись и традиционные достопримечательности города и его окрестностей.

Что еще посмотреть в Кулдиге?

Старинный кирпичный мост через Венту. Это один из самых старых кирпичных мостов в Европе - он был построен в 1874 году. Его часто используют для съемок фильмов, поскольку он был построен по стандартам дорожного движения царских времен.

Средневековый исторический центр Кулдиги - это хорошо сохранившиеся дома, постоенные в XVII-XVIII веках около речки.

Водопад на Алекшупите – самый высокий в Латвии водопад (4,5 м). В свое время использовался для работы мельниц, предназначенных для производства бумаги.

Песчаные пещеры Риежупе – крупнейший в Латвии лабиринт подземных пещер, который можно осмотреть на участке протяженностью 2 км.