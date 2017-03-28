В Кулдиге начинается ежегодное весенние "шоу" — рыба рыбец (сырть) поднимается по Венте и прыгает через водопад.

Это происходит столетиями, рыбу на самом широком в Европе водопаде с помощью сетей во время нереста ловили уже 300 назад.

Сегодня рыбешку, которая лишь следует заложенной в нее природой "программе" таким образом ловить запрещено, а вот полюбоваться на процесс — всегда пожалуйста, Кулдига ждет туристов.

Правда, местный туристический центр напоминает, что наиболее активен рыбец в теплые и солнечные дни. А вот если погода пасмурная и холодно, то "вимба" через "румбу" прыгает крайне неохотно.

Что еще посмотреть в Кулдиге?

Старинный кирпичный мост через Венту. Это один из самых старых кирпичных мостов в Европе - он был построен в 1874 году. Его часто используют для съемок фильмов, поскольку он был построен по стандартам дорожного движения царских времен.

Средневековый исторический центр Кулдиги - это хорошо сохранившиеся дома, постоенные в XVII-XVIII веках около речки.

Водопад на Алекшупите – самый высокий в Латвии водопад (4,5 м). В свое время использовался для работы мельниц, предназначенных для производства бумаги.

Песчаные пещеры Риежупе – крупнейший в Латвии лабиринт подземных пещер, который можно осмотреть на участке протяженностью 2 км.