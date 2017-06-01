1 июня для всех посетителей официально открылся новый развлекательный парк "Аварийная бригада" (Avārijas brigāde), сообщает LETA. Стоимость проекта составит 3,5 млн евро.

Расположенный в часе езды от Риги, на шоссе P80 Тинужи-Кокнесе у поворота на Мадлиену парк предназначен для семей с детьми. Работы по благоустройству парка продолжаются и будут продолжаться и после открытия, но в целом парк готов принять первых посетителей — показать им героев "Аварийной бригады" и динозавров в "натуральную величину". В парке будет водяная подушка и "машинки", веревочная трасса в красивом лесу, а также множество других развлечений и аттракционов.