ФОТО. В Лиепае на месте бывшей свалки построили природную тропу

Delfi Turgid
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ФОТО. В Лиепае на месте бывшей свалки построили природную тропу
Foto: EdgarsFoto.lv

На Лиепайском озере на острове Зиргу закончилось строительство природной тропы, которая заменила собой бывшую городскую валку. Теперь вместо последней на острове расположились полукилометровая тропа для прогулок, деревянные мостки и две смотровые платформы на острове.

Помимо природной тропы на острове были установлены уличные тренажеры и площадки для пикников. Кроме того, в порядок привели территорию, площадью 1,75 гектара, высадив на ней множество саженцев растений.

ФОТО. В Лиепае на месте бывшей свалки построили природную тропу
Foto: EdgarsFoto.lv

Общие затраты на приведение участка в порядок составили чуть более 317 тысяч евро, из которых 116 тысяч евро выделил Европейский фонд регионального развития, а 5156 евро составила дотация из госбюджета.

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