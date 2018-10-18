ФОТО. В Лиепае на месте бывшей свалки построили природную тропу

На Лиепайском озере на острове Зиргу закончилось строительство природной тропы, которая заменила собой бывшую городскую валку. Теперь вместо последней на острове расположились полукилометровая тропа для прогулок, деревянные мостки и две смотровые платформы на острове.

Помимо природной тропы на острове были установлены уличные тренажеры и площадки для пикников. Кроме того, в порядок привели территорию, площадью 1,75 гектара, высадив на ней множество саженцев растений.

Foto: EdgarsFoto.lv

Общие затраты на приведение участка в порядок составили чуть более 317 тысяч евро, из которых 116 тысяч евро выделил Европейский фонд регионального развития, а 5156 евро составила дотация из госбюджета.