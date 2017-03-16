ФОТО: В мае в Латвии откроется новый детский парк

Если вы не смотрели мультсериал Яниса Цимерманиса "Аварийная бригада" — самое время посмотреть. Потому что уже 22 мая в Латвии откроется одноименный парк развлечений. Там можно будет встретить героев сериала: Бембелата, Потерика и Силинка. Они поселились в игрушечном городке, некоторые из создателей которого занимались детским городком "Лидо" в Риге. Там есть скульптуры, мельница, станция и кошачий домик.

Городком "Аварийной бригады" парк развлечений не ограничивается. Можно будет пройти по тропе с движущимися динозаврами, попрыгать на батуте и на водной подушке, проехаться на велокарте и пройти по верёвочной трассе. А на Кукольной тропе посетителей ждёт знакомство с латышской литературой — точнее, с экспозициями по её мотивам, созданными художницей Владленой. Ну и, конечно, не обошлось без кафе. Рядом с ним обустроена зона отдыха. Там есть столы и стулья, так что если вас не устроит ассортимент кафе — можно перекусить взятыми с собой бутербродами.

Foto: Пресс-фото

Парк находится в часе езды от Риги, на трассе P80 (Тинужи-Кокнесе) возле съезда на Мадлиену. Май — время школьных экскурсий, поэтому до июня парк будет открыт только для детей. Уже сейчас можно зарезервировать посещение для группы от 15 человек на 22–31 мая. По словам Мариса Брезауцкиса, автора идеи парка, от школ уже поступило множество заявок.

Зарегистрироваться можно по телефону +371 27 33 6600 или по электронной почте info@abpark.lv, а разузнать о парке побольше — на страничках парка на Facebook и Draugiem и на сайте www.abpark.lv. Цена посещения — 9 евро с человека.