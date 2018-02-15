ФОТО: В Риге открылась арт-гостиница в честь Шерлока Холмса

Delfi Turgid
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ФОТО: В Риге открылась арт-гостиница в честь Шерлока Холмса
Foto: Dinara Nikiforova

В феврале в сердце Старой Риге, на улице Маза Монету открылась гостиница Sherlock, название которой как бы намекает нам, что она посвящена прославленному детективу. Инвестиции в нее составили 800 тыс. евро.

ФОТО: В Риге открылась арт-гостиница в честь Шерлока Холмса
Foto: Dinara Nikiforova

В гостинице 17 апартаментов разной категории — три класса "люкс", 11 высшей категории и три номера в виде студий. Но что важнее, это то, что каждый из них уникален и украшен в стиле разных героев или сюжетов рассказов и повестей о приключениях Шерлока Холмса. Работали над номерами художники и дизайнеры из разных стран, включая и местных мастеров.

ФОТО: В Риге открылась арт-гостиница в честь Шерлока Холмса
Foto: Dinara Nikiforova

Собственно, именно поэтому это арт-гостиница. В перспективе владельцы хотят устроить в гостинице и галерею, в которой будут выставляться и продаваться художники.

Ну а оценить интерьер номеров вы можете на фото ниже:

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Delfi Turgid

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