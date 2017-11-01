ФОТО: в Риге открылась очаровательная французская гостиница Relais le Chevalier

Совсем недавно на улице Калькю — главной улице старого города — начала работу аутентичная французская гостиница Relais le Chevalier. Тем, кто ценит изысканные интерьеры и настоящий французский шик, придется по вкусу и сама гостиница, и мансарда, где сервируются завтраки и проводятся тематические мероприятия, и бар с летней террасой, доступной в теплое время года, и, конечно, самобытный бутик на первом этаже. Официальное открытие отеля запланировано на 9 ноября.

"Наполеон называл Ригу "Маленьким Парижем севера", — рассказывает Евгений Нахман, управляющий гостиницы Relais le Chevalier, — и поспорить с ним невозможно: Риге действительно свойственен особый, "парижский" шарм. Именно поэтому дизайн выполнен во французском стиле, который как бы напоминает о сходстве двух городов".

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Название гостиницы дословно переводится как "рыцарский постоялый двор", что сразу навевает определенное настроение. Особую французскую атмосферу поддерживает и интерьер: фойе с зеркальным атриумом, высокая винтовая лестница, аутентичный французский кальвадос-бар, просторное помещение для завтраков, расположенное под самой крышей, откуда открывается прекрасный вид на площадь Ливов и шпили Старого города.

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Здание на улице Калькю 20 поистине историческое: здесь в середине 17 столетия немецкий врач и биолог Беньямин Фишер основал аптеку, которая получила статус Королевской благодаря протекции старшего брата Фишера, занимавшего высокую должность при дворе. Изображение льва на фасаде здания — знак особой благосклонности шведского короля Карла XI — можно увидеть и сегодня. "Другая, не менее известная реликвия, которая украшает наш фасад, — это подкова, происхождение которой окутано легендами. Согласно одной из версий, когда Петр Первый проезжал по улице Калькю, его лошадь потеряла подкову. Петр отправился к кузнецу, жившему в соседнем доме, и, пока тот занимался лошадью, вертел в руках старую подкову, а потом метнул ее через плечо. Подкова пристала к свежевыкрашенному фасаду, и хозяин дома решил оставить ее на удачу, — рассказывает Евгений Нахман, — Мы решили не испытывать судьбу и оставили подкову на своем месте, где она провисела уже порядка трехсот лет".

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"Когда я только задумалась над проектом будущего отеля, то сразу отбросила идею о 3-4-5-звездной классификации. Спроектировать пространство, главная задача которого — принимать гостей, для меня не может свестись к "организации спокойной ночи" в красивом месте, — говорит главный архитектор проекта Элизабетта да Штробель (Terzomillennium, Верона, Италия). — Relais Le Chevalier — это красивый Дом в самом истинном смысле этого слова, гостеприимный и насыщенный французским шармом, это отправная точка путешествия в поисках незабываемых приключений, порождающих эмоции".

Каждый этаж гостиницы выполнен в индивидуальной цветовой гамме. Второй этаж — все оттенки серого: от пепельно-серебристого до спокойного антрацита, третий — яркие, насыщенные цвета апельсина и фуксии, четвертый — от глубокого бархатно-синего до небесно-голубого, пятый этаж — благородная палитра разных оттенков желтого. Некоторые номера выходят окнами на центральную пешеходную улицу, другие — во внутренний дворик, реконструированный в светлый просторный атриум со стеклянной крышей и зеркальной стеной высотой в шесть этажей.

Foto: Publicitātes foto

На первом этаже отеля располагается бутик Chevalier by Akcenty, где собраны коллекции авторских украшений, нишевых ароматов, дизайнерских предметов интерьера и декора ручной работы от французских и итальянских мастеров. Многие авторы — обладатели престижного титула "Живое наследие Франции" за особый вклад в сохранение национальных традиций ручного мастерства. Многие предметы уникальны и существуют в единственном экземпляре.