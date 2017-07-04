В прошлое воскресенье, 2 июля, на 3 этаже т/ц "Детский мир" открыл свои двери крупнейший в странах Балтии электрокартинговый холл Blue Shock Race.

Уже в 12:00 стартовали первые электрокартинговые заезды, а в качестве дополнения выступили увлекательная игра-симуляция ралли и приключения в виртуальной реальности. Открытие сопровождалось специальным турниром знаменитостей, в котором принимали участие команды состоявшие из участников группы Rock'n'berries, актеров театра "Дайлес", представителей парка "Аварийная бригада" и т.д.

Ну а все желающие уже с понедельника, 3 июля, могут испытать свои силы в вождении электрокартинга и в других увлекательных мероприятиях. Время работы холла: по рабочим дням с 12:00 до 21:00, по выходным – с 10:00 до 23:00. Дополнительная информация доступна на домашней странице bsrriga.lv.