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В Риге, в Зеленом театре Межапарка проходит Международный фестиваль деревянных скульптур. Семь латвийских и зарубежных художников создают крупногабаритные скульптуры, используя помимо дерева и натуральный гранит, и световые элементы, которые станут дополнением в темное время суток, пишет портал Riga.lv.
Все скульптуры будут спроектированы таким образом, чтобы люди имели возможность в них интегрироваться, например, сесть или залезть на элемент, и тем самым стать частью сюжета. Фестиваль открыт до 20 мая, затем скульпутры будут установлены в Межапарке.