Все скульптуры будут спроектированы таким образом, чтобы люди имели возможность в них интегрироваться, например, сесть или залезть на элемент, и тем самым стать частью сюжета. Фестиваль открыт до 20 мая, затем скульпутры будут установлены в Межапарке.