ФОТО. В Ригу зашел гигантский круизный лайнер Celebrity Silhoutte: что у него внутри?

В этом году это самое большое судно из всех, что заходили в Рижский порт. Лайнер построен в 2011 году, его водоизмещение — 122,2 тыс. тонн. На борт он может взять 2886 пассажиров, которые обслуживает команда из 1500 человек. Длина — 324 метра, именно поэтому он пристал на острове Салу, а не в центре города.

Foto: DELFI

В Ригу лайнер прибыл из Таллинна, а начал этот круиз в Санкт-Петербурге. Уже сегодня вечером он отправится в Стокгольм, а завершит маршрут в также в Санкт-Петербурге. Как рассказали представители оператора круиза Baltic GSA, продолжительность круиза составляет семь дней, а стоит он 3000 евро на двоих. Поскольку владельцем Celebrity Silhoutte является американская компания Celebrity Cruises, то все цены и расчеты на борту указаны и производятся в долларах.

Foto: DELFI

Палуб у Celebrity Silhoutte 13, но тринадцатой палубы на лайнере, разумеется, нет — после 12-й идет сразу 14-я.

Foto: DELFI

На верхней палубе не только бассейны с джакузи, но и натуральная лужайка, а также дорожки для пробежек длиной с хороший стадион.

Foto: DELFI

На корабле также внушительный SPA-комплекс, большой спортивный зал и множество ресторанов, которые предлагают блюда чуть ли не всех возможных кухонь планеты.

Недостатка в сладостях тоже не наблюдается.

Foto: DELFI

На борту круизного лайнера есть и обширная библиотека, а в гигантском фойе растет столь же большое дерево.

Foto: DELFI

Компания Celebrity cruises является частью холдинга Royal Caribbean International — того самого, что в следующем году спустит на воду самый большой круизный лайнер в мире под названием Symphony of the Seas (до 6780 гостей!). В апреле 2018 он отправится в первый рейс из Барселоны.

Foto: DELFI

Ну а вот — фотографии с борта Celebrity Silhoutte, сделанные во время его недолгого пребывания в Риге.